保安阻防暴入商場 街坊讚「好勇」盼勿解僱

警：行使法律賦予權力

警察公共關係科署理總警司江永祥在昨日記者會上稱，當時警方接報商場內店舖及連接商場的港鐵馬鞍山站受破壞，需「穿過商場」才可到場，強調警方當時「有必要行使法律賦予的權力」處理商場內事件。他續說，警員接報到達商場後，已多次解釋因有罪案發生，需進入商場處理，但遭保安拒絕，警員「只能夠推開商場的門口，進入商場處理事件」。

馬鞍山雅景臺居民李太形容，防暴警衝入新港城中心的行為「如狼似虎」，「無諗過香港警察係咁樣」，她又稱讚商場保安「好勇」，感謝他們盡本分阻止警方無理進入私人地方，她會寫感謝卡給保安，又說會在社交網站「畀Like佢哋」。

住在錦禧苑20年的彭小姐認為，保安擋住商場大門，不讓防暴警察進入商場是份內事，亦可能是應公司要求，當她得悉網傳要解僱該批保安時，她即時說「咁又唔係咁好喎」。她形容，整件事很可悲，「因為市民唔信警察，連管理員都唔畀警察入」。

警推跌記者 江永祥：唔好意思

新港城中心前晚約8時有人聚集唱歌，連接商場的馬鞍山站遭破壞，至9時許，10多名防暴警察追捕一名市民至商場外，與商場內市民對罵，多名保安頂着玻璃門，阻止防暴警察進入，警員最後強行推開大門進入並制服一名男子，其間推跌一名網媒記者，並扯甩其眼鏡。江永祥表示，警方對於撞跌記者感到「唔好意思」，重申警員「有事件要處理時，好多時未必顧及得咁多」，要求記者「工作期間要多加留意」。

（反修例風暴）