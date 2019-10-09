將軍澳線封3站 居民上班苦候3小時

港鐵將軍澳站、坑口站及寶琳站昨早未能恢復服務，港鐵安排免費接駁巴士來往寶琳至調景嶺站，途經將軍澳及坑口站。記者昨早10時許在寶琳站外觀察，逾500名市民輪候接駁巴士，人龍由貿業路延伸至寶豐路。

市民吳先生昨早7時許已抵寶琳站等候接駁巴士到調景嶺再轉乘港鐵到中環，至上午10時仍未能上車。等候近3小時，他對港鐵關站表示理解。另一候車的街坊阿龍表示早已「遲大到」，但上司稱會彈性處理，他認為港鐵站遭破壞，是因其在8月31日任由警方進入太子站執法，波及市民。阿龍昨亦特意戴上口罩表明反對《禁蒙面法》。

壞交通燈 繁忙過後警派員指揮

各區有交通燈被毁，昨仍未能修復，荃灣、將軍澳、油尖旺多區路面交通混亂。將軍澳寶盈花園對開十字路口共8組交通燈被毁，寶邑路、唐俊街3條行車線僅一條能駛過燈位，司機需越線駛過，至早上11時繁忙時段過後，警方才派出交通警員及交通督導員在場指揮。旺角彌敦道多個路口亦有交通燈故障，早上現長車龍，有途人自發指揮交通。

觀塘站及大埔墟站昨早亦停止服務，市民分別改到附近的牛頭角站或太和站乘港鐵，兩站人流較平日多，均有人龍輪候入閘。

（反修例風暴）