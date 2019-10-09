港鐵新指引：員工遇示威可棄站

田北辰：再持續破壞有癱瘓危機 促政府政治手段解問題

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，港鐵站關閉後，站內仍有維修、清潔和站務員工。前晚關站後，多個站都均遭示威者破壞，而經歷多場衝擊後，現時港鐵已採取新措施，會根據網上資訊和前線同事觀察，一旦發現車站附近有示威者聚集，就會安排港鐵巴士接載該站員工撤離，到附近沒有衝突的車站暫避。

立法會議員田北辰表示，以他所知，沒有一個車站是被破壞至一個閘機都不能使用，部分車站或因其他設施損毁嚴重而難以重開，他說若有車站能恢復服務而不重開，港鐵須交代理由。他又稱，過往港鐵可抽調其他車站未被破壞的設施應急使用，但隨着愈來愈多車站設施遭衝擊損毁，新訂的機器零件短期內未抵港，再持續遭受破壞，港鐵網絡確有癱瘓危機，呼籲示威者不要再針對港鐵，亦促請政府以政治手段處理問題。

（反修例風暴）