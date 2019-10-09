港鐵13站仍關閉 今續提早收車 歐陽伯權「專注公務」辭嶺大校董主席

明報記者

港鐵深夜公布，港鐵各線今天大致維持正常列車服務，但表明因破壞，「部分車站仍然暫停開放」，又預告「列車服務也會提早結束」，以騰空更多時間維修。

觀塘站重災 客務中心燒焦

連日示威當中，受破壞較嚴重的觀塘站及旺角站昨日仍全日封站，港鐵昨安排傳媒到兩個車站拍攝，現場所見，觀塘站「重災區」為兩個客務中心，其中一個完全燒焦，有強烈焦味。客務中心天花通風系統破損、電線外露，有通風管掉下，部分燒焦零件放在客務中心外。另一客務中心玻璃亦被打破，雜物散滿桌上。站內恒生銀行分行和提款機的玻璃和屏幕則完好無缺，所有商舖落閘，未見損毁。

旺角站損毁程度較觀塘站低，港鐵發言人稱，站內扶手電梯遭人觸發消防灑水系統弄濕內部零件，損壞嚴重。站內閘機附近玻璃被打碎，並拉上橙色封條，貼有「危險！勿近！」告示。廣告牌海報大多被破壞，月台扶手電梯和數個出口有職員看守，未供參觀。

港鐵表示，截至周一（7日），約1200部出入閘機、800部售票機及八達通增值機、900部閉路電視、40部升降機及70道車站出入口捲閘受破壞，當中有400部出入閘機、300部售票機和增值機、200部閉路電視是在上周五（4日）之後受破壞。

政府消息人士稱，部分港鐵站損毁嚴重，短期內難以100%恢復運作，例如觀塘站損毁嚴重，預計要到本周尾段才能重開，但具體重開日子仍要視乎前線維修進度。

昨日是假期後首個上班日，經歷前晚示威後，港鐵昨早關閉13個車站，包括周一受破壞的馬鞍山線多個車站，以及將軍澳線的車站（見圖），東鐵線大埔墟站和將軍澳線寶琳站至昨午約12時才重開。輕鐵部分線路及多班城際直通車昨亦取消。

昨晚8時全線關閉 港鐵：方便復修

港鐵昨以騰空時間繼續餘下修復工作為由，昨晚8時提早關閉全線車站。昨早全線恢復正常運作的機場快線，亦於8時改為有限度服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。提早封站令下班市民受影響，在觀塘一帶，無法乘港鐵市民轉乘巴士，巴士站大排長龍；粉嶺站在8時落閘前，大批乘客從較窄的職員通道離開，現場一度非常擠迫。

此外，連日示威中交通燈遭人破壞，運輸署表示，截至昨午4時半，仍有52組受破壞或受干擾的交通燈未修復，主要位於油尖旺、荃灣、屯門、北區和東涌。

港鐵面對連串被針對攻擊，政府昨宣布，今年7月出任港鐵主席的歐陽伯權辭任嶺大校董會主席一職， 原因是他希望「專注其他公務」。歐陽伯權在2014年接替陳智思擔任嶺大校董會主席，2017年獲續任，任期原本到明年10月。

（反修例風暴）