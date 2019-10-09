警重推報料熱線 改WeChat及Line

資訊系統部高級警司陳志勇稱，警方昨日重新推出多平台報料熱線，電話為5333 3103，警方開設WeChat及Line以接收報料，市民亦可電郵（hotline@police.gov.hk）聯絡警方。警方上月推出10條WhatsApp報料熱線，惟4日後被全數移除，陳稱因WhatsApp公司不同意警方使用該平台，故今次無再用。陳說今次服務平台將不會使用自動化回覆，亦非用作報案，市民若要報案，應到就近警署或致電999。

拳打腳踢男子 稱「最低武力」

另外，公眾對警方過去周末行動有不少質疑，包括周日（6日）新蒲崗一批防暴警員制服一男子時，對他拳打腳踢。警察公共關係科署理總警司江永祥稱，當時有逾200人在景福街聚集、叫囂及堵路，警方追截並制服一男子時，他強烈掙扎並拒絕讓警員鎖上手銬，警員需用「最低武力」將他制服。江說就警員使用的武力，警方收到兩宗投訴，將會跟進。

新界北總區指揮官郭蔭庸說，暴徒過去周末破壞廣泛，遠超從前，針對地破壞商店、銀行、食肆，約200間商戶及公共設施受影響，形容暴徒行動有組織、有策劃。

（反修例風暴）