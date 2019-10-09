民研：68%反對禁蒙面法

【明報專訊】政府上周五（4日）宣布實施《禁止蒙面規例》（俗稱禁蒙面法）後，香港民意研究所於10月5至7日，在網上訪問了22,576人，表示反對政府實施規例的佔68%，支持佔30%；另特首林鄭月娥民望見新低，評分只有22.3分，淨支持率（支持率減反對率）為負65個百分點，同為歷任特首最差。
香港民研在9月30日至10月3日訪問了1004人，林鄭月娥的評分為22.3，較月初調查下跌2.6，支持率跌至15%，反對率升至80%，淨支持率為負65個百分點。翻查過往調查，首任特首董建華提出《基本法》23條立法後，其民望淨值在2003年7月中曾跌至負60個百分點，仍較林鄭為高。
林鄭民望再跌 低過董建華
3名司長的評分全線下跌，其中律政司長鄭若驊民望最低，評分14.7；政務司長張建宗和財政司長陳茂波評分分別是31.8和26.9，全部為上任後新低。局長方面，保安局長李家超民望繼續「墊底」，支持率只有14%；教育局長楊潤雄民望跌幅最大，淨支持率是負50個百分點，較月初下跌18點。
香港民研主席鍾庭耀形容香港目前面對「攬炒格局」，他說已多次向政府發出管治危機的預警，並應把握機會令大家冷靜，「在過去一星期我看不到，反而有很多措施是火上加油」。