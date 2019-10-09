禁蒙面後首上課日 學生戴口罩抗議

440校匯報教局

多數校稱「小部分」人戴口罩

「基朗中學反送中關注組」稱，昨早有120名學生及校友在學校操場寫心意卡及靜坐，又稱校方昨宣布被捕中一女生料昨日下午出院。

英華書院昨亦有學生在校門外派口罩，呼籲同學在校戴口罩以示不滿《禁蒙面法》。「英華書院反修例運動關注組」稱，八成學生響應在校內早會戴口罩。關注組又稱，有兩名學生分別於周日及周一的示威被捕，來自中五及中三。位於北角的張祝珊英文中學林副校長確認有兩名學生被捕，但不了解具體詳情，回校上課的學生情緒大致穩定，有需要的學生可於課堂時見社工和輔導老師等。

教育局昨要求中學上報5項資料，包括罷課、異常告假等，校方需以「沒有」、「小部分」、「大部分」或「差不多全部」呈報學生戴口罩情况。教育局回應，440所中學匯報學校整體情况，運作大致暢順。教育局稱，大部分學校表示有小部分學生戴口罩；個別學校上課前有學生、校友等在校外表達意見，上課前學生已返回學校上課；亦有個別學生表達罷課的訴求，學校已按校本機制處理。

元朗中槍男童學校：不會懲罰

上周五一名商業罪案調查科探員在元朗大馬路疑因駕車撞到途人與示威者爭執，被「私了」期間開槍擊中一名14歲男生，他就讀柴灣天主教喇沙會張振興伉儷書院。校方昨稱，中槍學生仍在屯門醫院留醫，情况穩定，其父希望校方低調處理。學校稱不會懲罰該名遭警方槍傷的同學，又稱網上消息很多，十分混亂，未知實際情况，不會評論哪一方對錯，校方重點是關心學生安危。

（反修例風暴）