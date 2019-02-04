警民衝突被捕 男子疑被打至腦出血 送屯院做手術清血塊 留醫ICU

本報昨接獲消息稱，有被捕者腦出血，在屯門醫院做手術，其中有醫護人員透露，前日凌晨有20多歲頭部受傷的男傷者，在警員押解下到屯門醫院，由於左腦出血，送入手術室清除積血，其後送入深切治療部，昨無生命危險，對外界聲音有反應，但未完全清醒。

手亦骨折 要打石膏

該醫護續稱，相信該男子傷勢由硬物襲擊所致，但不清楚其受傷經過。該醫護又說，大腦受傷有可能影響日後活動能力，但病人年輕，對其康復進度感樂觀，暫未能確實判斷，尚待之後詳細檢查。該男病人左手亦有骨折，同樣不知受傷原因，初步檢查顯示毋須做手術，相信可打石膏治療。另一消息確認該腦出血傷者為27歲男子。

本報昨晚就上述個案向警方查詢，暫未獲回覆。

被捕孕婦留院 男警入病房惹質疑

此外，屯門兆康站前晚被示威者破壞，警方到場以非法集結及刑事毁壞罪名拘捕多人，包括一名19歲孕婦，她之後被送至屯門醫院產前病房扣查。網上昨流傳一張男警在該院產科病房逗留的照片，引起醫護及網民不滿。本報記者昨午到屯門醫院，見有男警出入產前病房，至下午換更時才換成全女警進入產前病房看守。

警方發言人確認曾有一名女警及一名男警陪同被捕女子到屯門醫院婦產科求醫，其後男警由另一名女警接替後已離去。屯門醫院發言人稱，一名孕婦由警員押解到該院入住產前病房，為保障病人私隱及確保病房運作暢順，病房人員即場向警方反映只有女警可在病格逗留，避免安排男警駐守，其後透過與警方的溝通平台表達要求。據了解，該孕婦送院後曾進入產房，其後轉到產前病房留醫。

婦產科專科醫生靳嘉仁稱，若孕婦受驚，即使沒肢體碰撞，都可能短暫子宮收縮，但稍作休息及平靜心情可回復正常。如懷疑孕婦有可能早產，一般會先送往產房監察子宮收縮情况，檢視子宮頸有否打開，以及有否穿羊水，並於其後12至24小時再檢查。

孕婦涉非法集結 報稱路經

據悉，被捕孕婦19歲姓林，懷孕約8個月，涉非法集結被捕。路德會呂祥光中學葉副校長確認，該校有兩名學生及一名懷孕的校友前晚在屯門衝突中被捕。她稱校方已聯絡家長了解，暫未知事發詳情，亦請社工聯絡校友，視乎需要協助。據接近孕婦的消息人士稱，她當時身穿黑色上衣，沒戴口罩，獨自途經兆康商場時突然被警方拘捕。該校昨有學生及校友在校外集會聲援被捕者。

另外，警員前晚曾於紅磡德民街一帶拔槍，警察公共關係科署理總警司江永祥昨在警方記者會承認，涉事警員事發時從槍袋拿出佩槍，但沒指向任何人，又稱當時有大批暴力示威者包圍警方投擲硬物，涉事警員感有可能受嚴重傷害，因此一度拔槍；同時另一名警員用胡椒噴霧驅散示威者，當危險消失後，警員將佩槍放回槍袋。

明報記者

（反修例風暴）