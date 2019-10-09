暴動罪最細被告 13歲童周日示威反蒙面

26人控灣仔暴動 15歲男生還押

數百人到庭旁聽聲援，不少人戴上口罩，他們至晚上近11時仍未散去。26名被告（14男12女）年齡介乎13至33歲，包括15名學生，同被控1項暴動罪；當中14人（6男8女）各被控1項身處非法集結時使用蒙面物品。一女被告張鳳嬌為社工；另一女被告周貝家為平面設計師，正籌備結婚。

控罪指眾被告10月6日在灣仔軒尼詩道，連同其他身分不詳的人參與暴動；其中14人另涉使用可能阻止識辨身分的蒙面物品，分別包括耳掛式口罩、布、半臉防毒面具等。據悉，當日逾百人下午2時至5時許在軒尼詩道集結，有人放火、擲磚及汽油彈，警方多次警告離開不果，清場時拘捕26人。有警員目擊疑似15歲男生涉向警方擲汽油彈，隨即拘捕；另一被告梁耀文涉藏有一支通渠水；13歲男生、余雪菁、蘇家揚涉藏有「煙霧波」，即錫紙包着乒乓球，內藏疑似煙霧彈材料。

控方申請押後案件，不反對22人保釋，但反對15歲男生、梁耀文、余雪菁及蘇家揚保釋。署理總裁判官蘇惠德批准押後至1月6日再訊，其中19人以1000至5000元保釋，其間不准離港、每周到警署報到及居報稱地址，須遵宵禁令；15歲男生保釋被拒。至於6名仍留醫的被告，案件押後至本周五再訊，其間交由警方看管。

法庭下午6時半開庭，晚上10時許散庭，當中有4名被告在下午已出院，但辯方投訴警方先折返警署處理其他手續，阻延上庭進度，終在8時半才確認4人已到法院。辯方亦不滿稱，前日在北角警署見被告，警方當時回應稱不清楚起訴事宜，昨午卻倉卒上庭。另外，多名被告投訴被捕時遭武力對待，當中戴眼鏡的被告蘇家揚向警方表示鏡片掉地，警員隨即踏碎鏡片稱「𠵱家無啦」。

【案件編號：WKCC3857/19】

（反修例風暴）