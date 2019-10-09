學生糾紛被批打壓 姚連生中學遭塗鴉

校方稱外間誤會 防暴追截無拉人

放學時間，有數十名身穿校服的學生及市民在保良局姚連生中學外聚集，他們響應「保良局姚連生中學反送中關注組」發起「接放學」行動，關注組不滿校方包庇欺凌者及打壓在校生；其間有人投擲雞蛋、垃圾桶入校，有人以行人路欄杆堵塞校門。至下午約5時半，防暴警察到場驅散，追至附近屋邨平台，無人被捕。

學校向學生發通告稱，上周兩名學生有肢體碰撞，已即時調查及協助受困擾學生，又稱對行為不當的學生按校規處理及輔導。教育局強調，學校不容許任何暴力或刑毁行為，反對政治入侵校園，嚴厲譴責針對學校或學生的暴力行為，支持校方把案件交由警方嚴正調查。

倡「重判」 理大附屬校講師被圍

此外，理工大學專業及持續教育學院校園講師陳偉強昨於校園演講廳被約200人包圍。事緣有學生不滿他的受訪言論提到「促請政府以暴動罪來起訴暴力示威者，法庭亦應考慮社會受影響程度，予以重判」，而發起「Sit堂（旁聽課堂）」行動，要求陳道歉及回應。陳偉強報警，事後有校方人員到場調停，警員未有進內。

理大稱，香港專上學院院長到場了解，並已就同學的意見安排時間再討論，同學和平離開校園。

（反修例風暴）