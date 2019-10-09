禁蒙面首3日 被拘者55%學生 整體未滿16歲被捕佔比 3％飈至一成

另外，特首林鄭月娥昨天說，《禁蒙面法》可達至阻嚇作用，特別針對未成年者。

逾780學生被拘 最小12歲

警方昨表示，6月9日至本周一（10月7日）共拘捕2363人，年紀最小者為12歲。警方消息稱，當中包括逾780名學生，佔總拘捕人數約33%；首百日運動拘捕的1453人中，約400名學生被捕，佔整體約28%。據悉，首百日拘捕逾40名16歲以下兒童及少年，佔整體約3%；而6月9日至本周一累計逾百名16歲以下者被捕，佔比升至約4.4%。

《禁蒙面法》實施後首3天（上周六至本周一），被捕學生及16歲以下者的比率顯著增加。消息稱，逾220名被捕者中，逾120人為學生，比例達55%；逾20人是16歲以下，佔約一成。根據警方數字，《禁蒙面法》實施至今，有77人涉干犯該規例被捕，包括50男及27女，介乎12至41歲。

林鄭：非常關心青少年

禁蒙面法盼阻嚇未成年者

特首林鄭月娥昨日在出席行政會議前表示，政府訂立禁蒙面法的目的除協助警方識別示威者及有利執法，更重要是達至阻嚇作用，特別是針對未成年者。她說自己非常關心青少年與未成年學生，並透露自開學後近四成被捕者為18歲以下，單是周日便有一成被捕者是15歲以下。她說政府及社會需關注未成年者，指他們不應參與政治活動或暴力衝擊。

翻查資料，16歲以下的人在示威涉嫌的罪名包括非法集結、刑事毁壞、侮辱國旗、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途等，昨日一名13歲男童被控參與暴動罪，是有紀錄以來最小（見另稿）。

前線社工：同輩被捕 不滿政府

年幼示威者冀「做些事」

一直在前線調停衝突的3名社工表示，近一兩個月明顯多了年幼示威者，不乏初中生。社工復興運動成員曾醒祥表示，曾接觸11、12歲的示威者，他們有基本防具如防毒面罩、頭盔與眼罩，部分會搬物資、指揮交通等。他估計年幼示威者增加，是因為他們不滿社會現况及警方濫暴。另一不願具名的社工說，開學後學校運動氣氛熾熱，有初中生稱見到不少同輩或同學被捕，且不滿政府拒回應社會訴求多時，希望自己「做些事」，遂到前線抗爭，有人曾參與扔磚。

社總總幹事許麗明指出，警方不時拒絕社工在示威現場協助年輕被捕者，如不容許索取名字等資料。她說留意到近日警署內不夠警力處理大批被捕者，亦擔憂學童不懂得被捕後的法律權利，促請警方依足程序辦事，確保公平合法地處理被捕學童，保障其法律權利。

對於眾多年輕學生被捕，香港眾志副主席鄭家朗說會尊重他們上前線抗爭的決定。他說一直有大批年輕人參與示威，開學後學界自發的反修例運動遍地開花，愈來愈多學生被捕、防暴警高調在學校外巡視，乃至政府強推禁蒙面法，激發了一批年輕學生抗爭，部分人本身是和理非，轉至前線抗爭。他說年輕學生對未來憂心，不少有「拼死一戰」心態。

明報記者

（反修例風暴）

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