汽油彈燒傷 港台記者：要留院一周

無被掟中 膠雨衣惹火

防暴警察前日在軒尼詩道驅散、示威者正在撤離期間，有人向警方的方向投擲汽油彈，地上出現火舌，港台電視部一名男記者在近杜老誌道採訪時疑遭汽油彈波及燒傷。該記者接受本報訪問時說，其左耳及頸部分皮膚二級燒傷，嘴巴周圍亦起水泡，需留醫一星期，避免細菌感染。他說昨日服用止痛藥及以敷料敷治患處，「已經唔係太痛」，惟因有敷料在臉上，需要往右邊側躺才可進睡。據悉，該記者受傷情况被列作「嚴重」。

該港台記者憶述受傷經過時稱，當時自己並非被汽油彈的玻璃瓶直接擊中，而是被其「火種」燒到身上的膠雨衣後「搶火」，頓時感到身體灼熱；其後馬上有人助他拍熄身上火種。他說，當急救員在鵝頸街市附近為他護理，防暴警曾將一枚催淚彈發射至他十數步距離外。

港台工會記協同譴責暴力

香港電台節目製作人員工會及記協發聲明，對受傷記者致以慰問，並嚴厲譴責任何傷及記者的暴力行為；重申任何傷害前線新聞工作者的行為嚴重干預新聞自由。

港台工會質疑政府未有汲取修例爭議的教訓，推出禁蒙面法，無助解決本港面對的嚴峻挑戰，更有可能令衝突進一步升溫；促請政府回應社會訴求。

網上有片段顯示，兩名防暴警員前日在新蒲崗「譽‧港灣」附近制服一名黑衣男子在地後，一名蒙面警員對被制服男子拳打腳踢，直至有市民用飲料投擲警員並呼叫「唔好打人」，警員才停手。本報就事件向警方查詢，截稿前未獲回覆。

（反修例風暴）