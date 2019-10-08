彭定康批禁蒙面瘋狂 中方叫照鏡

外交部：英實施已百年

彭定康稱，北京當局及港府採取的態度，只是依賴催淚煙、警棍，以及法庭，去結束一場由「有200萬人和平示威」開始的風波。他對香港的未來感憂慮，說除非林鄭月娥調停事件，明白與市民溝通對話及獨立調查今次事件的重要，否則「除非非常非常幸運，否則可能有人被殺、有人中槍」。

彭定康強調不容忍暴力行為，希望示威者收起汽油彈等，但他明白是什麼激起示威者的行為，「沒有人跟他們溝通，似乎沒有人認真看待他們」，欠缺政治對話，如果數個月前就成立獨立調查委員會，近日的暴力就不會發生。他又說，由修訂《逃犯條例》引起的風波，反映出近年港人感受到內地開始向香港施壓、逐步破壞香港的自由。

（反修例風暴）