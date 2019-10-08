彭定康批禁蒙面瘋狂 中方叫照鏡

【明報專訊】前港督彭定康當地時間6日接受英國天空電視台訪問時形容，推出《禁蒙面法》是「瘋狂（madness）」的，沒有人會認為該法例是特區政府自行決定推出，若特首林鄭月娥不是受壓才作此決定，她應該是「瘋掉（crazy）」。外交部駐港公署發言人回應稱，彭定康應「照照鏡子」，特區政府制定《禁蒙面法》是「合法、合理、合情的正義必要之舉」，又說禁蒙面法符合國際社會通行做法，英國實施已有100年，反問「難道這也是瘋狂之舉？這種赤裸裸的雙重標準和無恥的虛偽嘴臉早已讓世人看清和唾棄」。
外交部：英實施已百年
彭定康稱，北京當局及港府採取的態度，只是依賴催淚煙、警棍，以及法庭，去結束一場由「有200萬人和平示威」開始的風波。他對香港的未來感憂慮，說除非林鄭月娥調停事件，明白與市民溝通對話及獨立調查今次事件的重要，否則「除非非常非常幸運，否則可能有人被殺、有人中槍」。
彭定康強調不容忍暴力行為，希望示威者收起汽油彈等，但他明白是什麼激起示威者的行為，「沒有人跟他們溝通，似乎沒有人認真看待他們」，欠缺政治對話，如果數個月前就成立獨立調查委員會，近日的暴力就不會發生。他又說，由修訂《逃犯條例》引起的風波，反映出近年港人感受到內地開始向香港施壓、逐步破壞香港的自由。