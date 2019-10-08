外媒：緊急法令局勢惡化

據澳洲傳媒報道，外長佩恩於當地時間周一表示，非常關注近日香港警方使用實彈近距離射擊示威者，促請警方克制及使用合理武力。她留意到有兩名示威者中實彈，亦有一名記者傷勢嚴重，她譴責所有暴力，促請香港政府聆聽及回應市民的合法訴求。此外，澳洲自由黨國會議員威爾遜（Tim Wilson）周日（6日）在社交網站上載身處香港的照片，表示他有參與當日的遊行。

多家外國傳媒都有大篇幅報道近日本港的示威。路透社報道，很多示威者、警察及記者在近日的衝突中受傷，又稱《禁蒙面法》引發出更激烈的示威。BBC、《衛報》及《紐約時報》的報道均提到，過去數日的示威更趨激烈，《衛報》指出港府稱有需要推出《禁蒙面法》來止暴制亂，但事實上該法例激發起更大反抗，形容殖民地時期遺留下來的《緊急法》，給予林鄭月娥無限權力。

「殖民地舊法予林鄭無限權」

CNN報道，示威者在剛過去的周末針對港鐵站及與內地相關的商舖示威，令港鐵一連4日都有車站要關閉；報道又指出，殖民地遺留的《緊急法》迅速激起示威者反彈，亦令人擔心公民自由會否受到打壓。

（反修例風暴）