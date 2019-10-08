撞人遭毆的士司機稱失值14萬手表 報稱衝示威者路障「踩錯油門」 警列暴動案

案件暫無人被捕

警方消息稱，示威者前日在南昌街近龍悅道設路障，涉案的士不肯在路障停下，被多人追打，的士沿欽州街往長沙灣道駛走，駛至欽州街時，的士擋風玻璃被人以鐵枝打穿，59歲的士司機在車內被多人以鐵枝襲擊及拉扯，他報稱其後「踩錯油門」失控衝上行人路，並撞到兩名女子。其後，司機被拉下車及被多人圍毆，頭和手要縫針，另肋骨斷裂。

網民發動「探病」 警守衛

警方昨凌晨曾返回深水埗現場蒐證，帶走竹枝、背囊、鞋等證物。昨日中午，5名軍裝警員到女傷者留醫的瑪嘉烈醫院女骨科病房，進入約15分鐘。兩名保安及兩名警員則在病房外長時間駐守，只准女傷者父母入內探訪，姑姐、及同學等亦被拒諸門外；家屬離開時均拒絕受訪。涉事的士司機鄭國泉留醫的病房外昨中午沒有警員駐守，至下午有網民發起「探望」他，至傍晚其留醫的綜合外科病房外才見有警員駐守。

捱撞女子多處骨折 警守病房外

醫管局發言人稱，截至昨午4時，前日各區衝突共有38人送院，包括20男18女，年齡12至92歲，當中兩男情况嚴重，據悉，情況嚴重傷者包括被汽油彈燒傷、留醫律敦治的港台記者。消息稱，被的士撞倒的女子送院後情况嚴重，多處骨折，她拒絕醫管局再對外披露其傷勢。至於的士司機，情况已由嚴重轉為穩定。

工會：譴責濫用私刑

根據運輸署資料，涉事的士車主為順安車行，其負責人、香港的士小巴商總會理事長周國強稱，涉事司機向車行租車半年，過去沒接獲違規報告。周說與司機不熟稔，前日看新聞才知悉事件。他說事後已發告示提醒的士司機小心駕駛。汽車交通運輸業總工會的士分會昨發聲明，強烈譴責暴徒無法無天、濫用私刑對待的士司機。

陳淑莊籲示威者克制免中計

公民黨立法會議員陳淑莊昨在電台節目上回應近日「私了」情况，稱感到擔憂。她說自衛的界線很「幼」，不能夠「跳上跳落、自出自入」。她理解「私了」的出現是源於政府的制度暴力、警方使用不合理武力執法，導致示威者不相信警方及制度，但她提到，近日政治及市面情况均有急劇變化，擔心示威者墮入政府圈套，令政府有理由「加辣」，再三提醒示威者需慎謹及保持克制。

明報記者

（反修例風暴）