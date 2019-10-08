繞立會訂禁蒙面 譚惠珠稱無違憲

【明報專訊】特區政府上周引用《緊急情况規例條例》（下稱「緊急法」）訂立《禁蒙面法》，有泛民議員質疑政府事前沒通知立法會，違反正常憲制秩序，並入稟申請司法覆核。基本法委員會副主任譚惠珠昨接受港台訪問稱，港府做法無違憲，又指緊急法由港英政府制訂，回歸後政府於1999年曾向立法會提交緊急法修訂，當時並沒削弱特首及行政會議的權力，顯示條例由立法會「睇過」無問題。
稱99年曾修訂 立會睇過無問題
本報翻查1999年立法會紀錄，當年保安局向立法會提交《1999年法律適應化修改（第22號）條例草案》，修訂包括緊急法等與保安有關條例，時任保安局長葉劉淑儀動議二讀時稱修訂「大部分涉及用語上的更改」，如提述「總督」及「總督會同行政局」條文改為「行政長官」及「行政長官會同行政會議」（見表），以符合《基本法》規定及香港作為中國的特別行政區的地位。
陳淑莊：僅技術修訂 不等同看過條文
民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊質疑當年草案僅屬「技術性修訂」，「是否等同條文已由立法會看過沒問題呢？」
資料顯示，回歸前有立法局議員質疑緊急法賦予總督權力過大，卻沒訂出運用權力的指引，有違聯合國人權法案規定，時任議員劉慧卿於1992年動議廢除《緊急情况規例條例》但未能通過。
另外，坊間質疑禁蒙面法扼殺市民保護身分表達訴求的權利，譚惠珠認為「表達訴求亦毋須遮掩」，又指若有公司因員工發表政見後秋後算帳是「有問題」。她說，禁蒙面法生效僅數日，難評估效果，認為立法有阻嚇作用，讓市民有意識到不可蒙面下犯法，避免有更多年輕人被捕，並幫助公眾移除「黑色恐怖」。