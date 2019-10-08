葉國謙稱不排除緊急法「禁網」 業界促搞清定義

IT界：鎖一兩網易繞過 斷網必反對

葉國謙昨於商台《在晴朗的一天出發》回應主持人有關以《緊急法》訂立《禁蒙面法》提問時，稱《禁蒙面法》重點是禁止「暴徒」在和平遊行隱藏身分，從而做暴力行為。

被問及為何法例不能豁免合法遊行集會，葉國謙說「所謂合法遊行即是被批准，市民有表達權利，不明白為何要戴口罩」，新例是否有效止暴制亂則需觀察。現階段政府會考慮任何合法措施止暴制亂，不排除未來會「禁網」。

互聯網服務供應商協會主席葉旭暉表示，8月已去信行會解釋業界在技術及商業上的考慮，若政府想封鎖一兩個網站，技術上有很多方法繞過封鎖，如最為人熟知的虛擬私人網絡（VPN）；若葉國謙意思為中斷網絡，即要求網絡供應商停機房，業界必然反對，「這樣做即想我們『執笠』」，認為葉國謙要先理解技術上的困難及搞清楚「禁網」的意思，才可繼續討論。

莫乃光：現屆強調科技 開先例失信

立法會資訊科技界議員莫乃光認同葉旭暉說法，葉國謙要先搞清楚「禁網」意思，又認為「禁網」影響深遠，香港一直以自由資訊流通作為吸引外商落地的賣點，現屆政府又強調發展科技業，若開「禁網」先例，不止一般市民受影響，亦會失信於商業機構，打擊香港聲譽。

（反修例風暴）