首宗禁蒙面兩被告提堂 保釋下月訊 周日拘118人 兩人12歲

據本報了解，警方於周日（6日）共拘捕118人，涉及不同罪名，包括非法集結和違反禁蒙面法等。被捕者中包括兩名12歲的示威者。

戴普通口罩布罩 生效日凌晨被捕

兩名被告分別是城市大學電腦科學系一年級生吳隆平（18歲）及無業蔡玉雲（38歲），吳在庭上不時望向公眾席，蔡則木無表情。兩人報稱居於藍田區，控罪稱兩人於10月4及5日在藍田啟田商場外的啟田道一帶，和其他不知名者一同非法集結；兩人亦分別被控於同日同地身處非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止辨識身分的蒙面物品，即耳掛式口罩。

據了解，控方案情指本月4日晚上約11時，有人以磚塊和路障堵塞馬路，警方驅散人群，兩人於5日凌晨1時半被捕。首被告吳隆平當時戴藍色普通口罩；次被告蔡玉雲則戴黑色布製口罩。

禁離港須宵禁 首被告城大生

兩被告暫毋須答辯。控方申請將案件押後6周至11月18日，以索取法律指示。辯方透露，首被告的六旬父親無業，患有中風和糖尿病，母親是家庭主婦，胞妹就讀中五，全家依靠綜援維生。辯方亦稱，首被告今日仍需上學。

署理主任裁判官張潔宜決定准首被告以300元保釋、次被告則以1000元保釋，兩人須由每晚11時至翌日6時守宵禁令，其間每周到警署報到一次，不得離港及須交出旅遊證件；另須居於報稱地址。案件押後至11月18日在觀塘裁判法院再訊。

根據《禁止蒙面規例》，不論合法或非法的遊行集會都禁止蒙面，違者最高囚1年及罰款2.5萬元。此外，一般市民在街上戴口罩，警察截查時有權要求除下，拒絕也屬犯法，可判囚6個月及罰款1萬元。

【案件編號：ESCC2277/19】

（反修例風暴）