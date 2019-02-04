首宗禁蒙面兩被告提堂 保釋下月訊 周日拘118人 兩人12歲

【明報專訊】《禁蒙面法》上周六（5日）零時生效，首兩名市民因違反《禁蒙面法》被落案起訴，案件昨日（7日）於東區裁判法院提堂。一男一女涉10月4及5日在藍田啟田道一帶非法集結並戴上口罩，各被控一項參與非法集結罪外，再加控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪。兩名被告昨被押至東區裁判法院應訊，獲准保釋但須守宵禁令，案件下月18日再訊。據悉，兩人案發時分別戴上普通口罩及布製口罩。明報記者
據本報了解，警方於周日（6日）共拘捕118人，涉及不同罪名，包括非法集結和違反禁蒙面法等。被捕者中包括兩名12歲的示威者。
戴普通口罩布罩 生效日凌晨被捕
兩名被告分別是城市大學電腦科學系一年級生吳隆平（18歲）及無業蔡玉雲（38歲），吳在庭上不時望向公眾席，蔡則木無表情。兩人報稱居於藍田區，控罪稱兩人於10月4及5日在藍田啟田商場外的啟田道一帶，和其他不知名者一同非法集結；兩人亦分別被控於同日同地身處非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止辨識身分的蒙面物品，即耳掛式口罩。
據了解，控方案情指本月4日晚上約11時，有人以磚塊和路障堵塞馬路，警方驅散人群，兩人於5日凌晨1時半被捕。首被告吳隆平當時戴藍色普通口罩；次被告蔡玉雲則戴黑色布製口罩。
禁離港須宵禁 首被告城大生
兩被告暫毋須答辯。控方申請將案件押後6周至11月18日，以索取法律指示。辯方透露，首被告的六旬父親無業，患有中風和糖尿病，母親是家庭主婦，胞妹就讀中五，全家依靠綜援維生。辯方亦稱，首被告今日仍需上學。
署理主任裁判官張潔宜決定准首被告以300元保釋、次被告則以1000元保釋，兩人須由每晚11時至翌日6時守宵禁令，其間每周到警署報到一次，不得離港及須交出旅遊證件；另須居於報稱地址。案件押後至11月18日在觀塘裁判法院再訊。
根據《禁止蒙面規例》，不論合法或非法的遊行集會都禁止蒙面，違者最高囚1年及罰款2.5萬元。此外，一般市民在街上戴口罩，警察截查時有權要求除下，拒絕也屬犯法，可判囚6個月及罰款1萬元。