示威者屯門集結破壞 孕婦被捕

不理保安阻止 警闖新港城拉人

本港昨晚各區均有衝突。馬鞍山新港城昨晚約8時有人聚集唱歌，又有人破壞馬鞍山站，至9時許，有10多名防暴警察追捕一名市民至商場外，與商場內市民對罵，多名保安員頂着玻璃門，阻止防暴警察進入，但警員最後強行推開大門，闖入並制服一名男子，其間推跌一名網媒記者。其後商場內市民指罵警察，並將警方「逼退」至商場外。有市民在警方離去後步行到馬鞍山警署，要求警方釋放被捕人。新港城中心業主是恒基地產，本報昨向恒地查詢，至截稿前未獲回覆。

高空擲單車 險中清場警

警方今年7月進入沙田新城市廣場執法，結果演變成嚴重警民毆鬥，事後商場業主新鴻基否認曾報警。警方曾稱如無實際需要，不會進入公眾場所或私人地方執法，但很多時候警方是接到有人報案，或目擊一些罪案已經或者正在發生，警方職責所在，都需要進入這些範圍。

另外，上水、屯門、元朗、太埔、將軍澳及沙田等昨晚均有人聚集及破壞鐵路設施，其中將軍澳Popcorn商場附近天橋有人向橋下警察掟下一部單車，墜落一名警員身旁，該警員倒地後再爬起走避，在場有市民拍手歡呼，另有示威者向警方投擲汽油彈，警方以催淚彈還擊。大批防暴警察昨晚則在元朗大棠路截查黑衣人，並將部分人帶上警車，其間遭多名市民指罵，警方施放胡椒噴霧驅散，後來有示威者在大棠路築路障，警方施放催淚彈清場。

有網民昨趁重陽節發起拜祭活動，逾百人昨傍晚聚集港鐵太子站外獻花拜祭，警方一度從警署內向聚集者噴灑藍色水劑，有記者被濺中雙手，感到痛楚。警方其後發射多枚催淚彈及橡膠子彈；約300人其後來沿彌敦道南行線遊行，防暴警察多次衝出拉人。

（反修例風暴）