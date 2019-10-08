教聯：報數一貫做法 教協：添學校壓力

教育局要求全港中學11時前上報學生戴口罩學生的概括情况。黃錦良稱，教育局蒐集數據是慣常做法，例如在流感高峰期學生的告假情况也會上報，教育局可提供輔導與支援。他又稱，學校有通告，教育局亦有指引，不擔心染病學生因受壓不敢戴口罩，認為校內不應以戴口罩作為政治表態和標籤。馮偉華則稱，戴口罩、叫口號等並不影響課堂學習，上報資料會對學校添壓。他指學校或會擔心若提交人數較多會否被算帳。

專家憂有病學生不敢戴口罩

許樹昌教授說，戴口罩和洗手是預防感染的重要方法，每逢流感季節，幼稚園及中小學等都會有流感爆發，市民出入商場、學校或公共交通工具等，應戴口罩預防。他又說，學生若有發燒、咳嗽等便應戴口罩，其他同學戴口罩亦有助預防受感染；若教育局要求學生不戴口罩，而學校上報戴口罩人數時沒有排除出現病徵的同學，反而會令有病徵者不敢戴口罩，難以預防疾病傳播。

另外，教協昨發聲明呼籲未成年學生遠離衝突現場，以策安全。馮偉華說並非反對參與遊行示威，但基於安全考慮，希望學生盡量遠離暴力和危險場地。

另外，黃錦良亦對近日衝突感憂心和痛心，呼籲學生認清社會政治，不要參與暴力和極端行為。

（反修例風暴）