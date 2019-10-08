周日警沙田拘10同校中學生 街坊：僅閒坐聊天

身穿「街坊裝」 同讀基督書院

沙田區議員黎梓恩、許銳宇當晚曾到場了解。黎梓恩稱，據目擊事件的街坊稱，有人在「美心裝修（意示破壞）」，警方到場搜捕破壞者，拘捕一批坐在百步梯聊天、身穿「街坊裝」的學生，「班學生都唔關事的」。黎又稱，10名被捕都是中學生，大部分來自基督書院，事後有家長、校方到警署協助。

許銳宇稱「相信被拉那班中學生不涉刑事毁壞」，他們只是坐在百步梯閒談，無穿黑衣，警方追捕時，一名學生頭部受傷送院。

「基督書院校內反修例關注組」在Instagram譴責警方濫捕，稱已有律師跟進同學情况。他們稱今日有人鏈行動聲援被捕同學。

銅鑼灣被捕顫抖女生 讀基朗中一

前晚銅鑼灣鵝頸橋一帶有逾20名示威者被捕，當中一名12歲女童情緒激動，身體發抖。「基朗中學反送中關注組」確認該校一名姓黃中一女生被捕，據他們了解，校內無其他同學被捕。元朗中華基督教會基朗中學校長羅紹明稱，前晚知悉事件後曾到警署了解，昨早亦曾到醫院探望。他說被捕學生情况一切安好，「無問題的，同學都是安全」。問到校方今日上學應急安排，羅稱校內其他同學狀况要視乎實際情况處理，即使沒發生被捕事件，料學生對《禁蒙面法》有一定反應；至於被捕同學，校方「幾時都鼓勵她上學」。

張祝珊反送中關注組向本報表示，張祝珊英文中學有兩名學生於周日遊行被捕，關注組今早將遊行聲援被捕同學。

（反修例風暴）