教局令報數惹反彈 改呈戴口罩概况 中學校長批添煩添亂 不過問學生原因

明報記者

多個中學的反修例關注組均呼籲同學今日戴口罩回校，亦有學生發起在校內罷課、修理連儂牆等；有關注組發起聲援被捕同學活動，如早上在校外組人鏈、在校內靜坐、寫心意卡等（見表2）。沙田區至少32校、元朗區至少18校、觀塘區至少26校的反修例關注組分別發聯合公開信，反對政府推行《禁蒙面法》。

罷課拉人鏈須交約數

消息稱，教育局要求各校今日11時或之前，以WhatsApp或電話向局方分區人員提供5項資料，包括學生罷課、異常告假、校內外人鏈參加人數等，學生人數以約數計算，當中要求提供戴口罩學生數目引來關注。消息稱，局方昨午作出更新，於學生戴口罩人數一項，校方可以提供「沒有」、「小部分」、「大部分」或「差不多全部」。

教育局昨日表示，只要求學校給予學生戴口罩的「概括印象」，如小部分、大部分等，並不需要提供精準人數，相信不會因此增加學校壓力。局方強調絕非「政治施壓」，稱新學年每日與學校聯絡，了解校內有否罷課訴求及其他特殊事件，以提供適切支援，此乃負責任的做法。

校長指難點算不準確 恐錯估形勢

灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正昨早在商台節目中表示，過往學校出現罷課或異常缺席人數都會通知教育局，但要點算戴口罩學生人數，需逐班詢問，憂慮學生被標籤，他稱不會上報有關數字。

戴德正之後接受本報訪問稱，局方要求學校提供學生戴口罩人數，可能是出於關心以提供支援，但認為此舉添煩添亂。他說，局方之後稱只需提供概括情况，或可減輕學校壓力，但認為本質上仍沒意思。他說禁蒙面法不適用於校園，加上口罩可隨時戴上及脫下，點算有困難，「你入學校時沒有（戴口罩），但可能在課室又全部都戴了」。他認為局方獲得的數據未必準確，可能會錯估形勢。他又稱，學校一向不會特別過問學生戴口罩原因，今日亦會如常處理。

中學校長會主席鄧振強昨日於港台節目表示，學校只提供大約數字，強調校方毋須上報學生名字，局方亦不會與學校核實，認為此舉並非向學校施壓。

新華社批何傳耀中學 教協：官媒施壓

另外，《新華社》前晚發表時評批評荃灣公立何傳耀紀念中學，指校方不但沒有批評18歲涉襲警而中槍學生的違法暴力行為、反思學生何以捲入嚴重暴力活動，反而指摘警察違規及越權的暴力，呼籲社會各界接納施暴學生，形容「這顛倒黑白的荒謬邏輯讓人錯愕，更讓人痛心」。教協認為新華社以「時評」點名批評一所學校，客觀上產生以官方媒體向學校施壓的效果，做法絕不妥當。

（反修例風暴）