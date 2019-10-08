多舖繼續早關 街坊過「沒現金日子」

記者昨午到九龍西一帶觀察，太子有多家店舖休業，包括屢遭示威者破壞的東海堂麵包西餅店及優品360。花園街人流不及往日暢旺，有排檔稱，港鐵多站關閉，令居於偏遠地方的員工不能上班。有網民號召昨晚到旺角警署集會，附近部分店舖下午起相繼關門，包括周大福、周生生、百佳超市、豐澤、百老匯等。朗豪坊至下午5時未有封場，惟商場內大部分商店已暫停營業。

連鎖超市方面，惠康昨宣布，因交通情况、保障顧客和店舖團隊的安全，提早晚上7時關閉；一田百貨分店宣布提前於5時暫停營業，在觀塘apm及沙田新城市廣場，有市民趕於關店前購物，部分食品被掃光。

港鐵停改乘小巴 市民：示威「可理解」

深水埗、太子一帶連續3日有示威，商店及便利店都提早關門。有中銀及恒生銀行戶口的街坊鄭小姐說，住所一帶的中銀櫃員機受破壞，恒生櫃員機上周六起沒有現金，附近便利店、超市等休業或提前關門，她多日無法提款，「只能跟朋友一起去吃飯，再以手機軟件轉帳」，晚餐「只去可以用信用卡埋單的，但區內多家餐廳關門，選擇不多，要步行至長沙灣一帶用膳」。港鐵停駛，她說可改乘小巴或巴士，強調示威活動對生活影響不算太大，「可以理解」。

醫管局轄下13間普通科門診昨下午暫停診症；紅十字會捐血站於下午5時暫停服務。

（反修例風暴）