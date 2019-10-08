旺角交通燈未修復 人車互讓 警助指揮 「安全計」一處需3人

市民憂混亂 今預早出門

旺角彌敦道、亞皆老街及旺角道不少交通燈近日被破壞，至昨日仍未修好，區內行人眾多、車流不絕，但交通尚算暢順，未見車龍。途人過馬路時互相提點，勸喻勿衝出馬路；有推着輪椅或嬰兒車的市民，小心等待私家車停車才橫過馬路；亦有市民在車輛稍停時穿梭車陣。巴士司機較禮讓，多停車讓路予路人，亦有巴士司機沿途響號提醒；為免人車爭路，小巴司機會舉手向途人示意先過路。至傍晚，一批配有防暴頭盔、圓盾及長槍的警員到達彌敦道近旺角道交界指揮交通。

據了解，由於被毁壞的交通燈數目太多，警方安排交通警指揮交通遇到困難。警方消息人士解釋，以往如有一盞交通燈失靈，警方只需安排一名交通警指揮，惟現時需要「因應同事安全問題」，要在某處指揮交通，需派遣3至5名交通警到場。

沒港鐵不知如何回家 途人助查地圖

旺角居民李女士說，在沒有交通燈下，過馬路要多望兩旁，猶幸司機願意讓路，未有發生意外。港鐵昨天重開39個站，但於傍晚6時提早關閉，有市民到達九龍塘站後錯過尾班車，一時間不知道回家方法，獲途人協助上網查地圖及指引方向；有貨車司機主動詢問市民去向，並稱若順路可免費接載。

交通昨日未回復，市民預計今天交通混亂，計劃提早出門。觀塘站受破壞情况嚴重，該區居民陳女士表示，她就讀小五的女兒雖在當區上學，但憂慮巴士會迫爆，或因交通燈損壞引致路面混亂，已準備預早半小時出門，原本20分鐘巴士車程到校，預計今日需要約1小時，並稱學校暫時沒有就學生上學提供特別安排。

另一觀塘居民說，需步行25分鐘到藍田才能乘坐港鐵，認為不方便，但「安全最重要」，建議港鐵應確保安全，才重開觀塘站。

（反修例風暴）