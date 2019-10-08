港鐵多站今難重開 考驗上班日 消息稱短期難復常 政府籲彈性處理返工返學

最少3校今停課

政府發言人昨日表示，鑑於今日各區交通及路面情况可能受影響，提醒市民出行前注意交通消息，並呼籲僱主及學校彈性處理因交通問題而遲到或未能上班上學的情况。教育局亦發出特別呼籲，建議學校彈性處理學生因交通問題而遲到或缺席的事宜。已有最少3間學校宣布，因應交通情况今日停課，包括將軍澳區播道書院小學部。

政府上周五公布設《禁蒙面法》，港鐵大量車站連日遭示威者嚴重破壞，連續3日未能提供正常服務，昨日港鐵只重開39個車站，其餘54個車站關閉，並提早於下午6時停止服務，較周日重開的45個車站更少。

昨16港鐵站捱攻 5輕鐵站遭縱火

港鐵稱，昨晚受到攻擊的車站包括車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、荃灣站、黃大仙站、鑽石山站、黃埔站、將軍澳站、東涌站、兆康站、大埔墟站、大學站、太和站、沙田站、上水站，站內人員亦被迫撤離。另外，輕鐵大棠路站、天水圍站、樂湖站、銀座站及天慈站亦遭人蓄意縱火。

記者觀察，昨日重開的九龍塘站，11個出口只可使用4個，E出口被破壞的玻璃仍原塊放在出口外，地面佈滿玻璃碎。站內開放的出口中共有16部售票機，僅7部可使用，被破壞的用帆布遮蓋。

繁忙時間研增接駁巴士

據了解，即使搶修，多個港鐵車站仍難於今日內投入服務，當中荃灣線、觀塘線、馬鞍山線等難全線通車。政府消息稱，短期內港鐵難回復正常服務，估計港鐵運力較平時大打折扣，而且部分車站涉及重置消防裝置，需時測試，政府正與港鐵研究加強接駁巴士服務，以應對今日上、下班繁忙時間的交通需求，呼籲未來數天僱主容許僱員彈性上班，避免大批人同一時間等候列車。

工會：部分站與大裝修無分別

香港鐵路工會聯合會主席林偉強稱，部分車站損毁程度極為嚴重，「與重新大裝修的工程無分別」，其中黃大仙、旺角、觀塘等車站設施曾遭縱火，相信難以今日重開；而多個車站的入閘機、售票機等遭人用水噴射，亦需時評估機器電子零件的損壞狀况；亦擔心部分露天路軌路段被人扔棄雜物，威脅行車安全。他說，即使港鐵今日提供有限服務，但因多站大部分閘機損毁，需採用人手操作的流動入閘機應對，預料繁忙時間乘客需時排隊，呼籲市民忍讓。

另外，運輸署表示，連日來仍有逾100組交通燈受破壞或干擾，分佈屯門、元朗、將軍澳、荃灣、沙田、油尖旺等多區，正竭力搶修；其中崇光百貨外的軒尼詩道，昨午仍未復修好交通燈。運輸署稱，緊急事故交通協調中心一直密切監察公共運輸狀况，與警方和公共運輸營辦商緊密聯繫。九巴回覆稱會密切留意客量，有需要時加密班次及加派外勤人員疏導乘客。

廠商會：盡責員工應早出門

銀行安排隨時家中工作

廠商會會長吳宏斌表示，盡責的員工應提早出門，以確保可準時上班，若有員工因交通受阻遲到，亦希望僱主諒解，又稱僱主可考慮讓部分文職員工留家工作。

據了解，匯豐上周五已向員工發內部通知，建議員工將手提電腦帶回家，以備需要時在家工作，又提醒員工通勤前留意交通狀况，與上司商量工作安排。恒生回覆，該行一向設有彈性工作安排，員工或可選擇於家中工作或到恒生其他辦公地點上班。渣打銀行稱會靈活處理員工上班時間，並按情况容許員工在家工作。中銀香港發言人表示，港鐵目前未有更新車務狀况，故暫時未就周二作任何安排。

明報記者

（反修例風暴）

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