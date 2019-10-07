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旺角示威者 竹枝交通燈製「投石機」

【明報專訊】示威者昨晚在旺角彌敦道集結，有人製作大型「投石機」，以竹枝、交通燈、欄杆搭建成形，以膠索帶固定位置。示威者將「投石機」置於路中心，試圖將磚頭投擲向前。

（反修例風暴）

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