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2019年10月7日星期一
解放軍營被射閃光 舉黃旗喊後果自負 議員：示威者做法危險 憂擦槍走火
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反立法多區示威衝突 禁蒙面首提控
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張達明：條文未豁免警 惟警不拉同袍
專訪：拒割席被封「契媽」 毛孟靜：引以為傲
教局令通報戴口罩學生人數 教協：施壓學校 教局：予適切支援
防暴未經批准曾入浸大 最少帶走兩男女
向青年「訓話」 持刀漢遭「私了」
旺角示威者 竹枝交通燈製「投石機」
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旺角示威者 竹枝交通燈製「投石機」
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【明報專訊】示威者昨晚在旺角彌敦道集結，有人製作大型「投石機」，以竹枝、交通燈、欄杆搭建成形，以膠索帶固定位置。示威者將「投石機」置於路中心，試圖將磚頭投擲向前。
（反修例風暴）
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