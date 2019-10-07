向青年「訓話」 持刀漢遭「私了」

稱公司造刀不怕藏械被捕

網上片段顯示，一名身穿粉紅色上衣的中年男手持一把長約一呎的刀，於屯門鄉事會路一間麥當勞向數名青年「訓話」，稱「冤有頭債有主」、「要搞就搞政府總部、中聯辦、港澳辦，唔好搞民生設施」，又說「打爛晒啲入閘機，搞到人無工返，手停口停」、「打爛人地飯碗，同殺人父母無分別」。其間青年一直低頭看電話，未有理會，客人亦如常光顧。其後，有人叫他冷靜及將刀收起，男子將刀放入刀套，並解釋稱自己公司造刀，身上有報價單、要見客，「差人拉我唔到」。

另有片段顯示，同一衣著男子於街頭遭10多名青年圍毆，男子揮刀還擊，一名青年跌倒，男子上前揮刀企圖向跌倒在地的青年斬去，其餘人以竹枝及雜物反擊，有人上前將男子推開，他其後在樓梯跌倒遭圍毆。

被捕中年漢涉藏攻擊武器

警方表示，前晚11時44分接報，稱有人因政見問題爭執，及後發生打鬥，有人持刀。警方接報到場，拘捕一名45歲黎姓男子涉嫌藏有攻擊性武器；由於被捕人曾被4至5人圍毆，其頭部及眼受傷。警方將案件列作公眾地方打架處理，交由屯門刑事調查隊跟進。

（反修例風暴）