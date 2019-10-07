防暴未經批准曾入浸大 最少帶走兩男女

5浸大生被捕 警指非法集結

浸會大學學生會會長方仲賢facebook片段，兩名防暴警於校園內向一名男子查問「有無見到汽油彈」，警員稱早前有人非法集結，故前來詢問是否安全，有人指警方擅闖校園位置，警員稱「安全範圍，我可以負責」。另有片段顯示，數十名防暴警在校園內押走一男一女，其間有人問「你叫咩名呀」，警員即開電筒照向在場人士。

浸大副校長昨向學生發電郵，稱警方昨午約4時於聯福道追捕一名示威者時曾進入校園範圍。校方所得資料稱，警方於傳理和視藝大樓附近行人路拘捕。行動中5名浸大學生被捕，校方已與義務律師聯繫，提供緊急法律轉介，又呼籲同學保持冷靜，遠離危險和暴力。

防暴闖中大範圍 被指罵即拔警棍

中大崇基學生會直播片段顯示，東鐵大學站一出口有數十名便衣探員及防暴警，大部分戴上口罩及蒙面，並以強光照射拍攝學生，亦有警員在場攝錄，一警要求一名學生「過嚟」，學生反問「過咩嚟呀」，警員喝罵「知唔知法例呀」，學生稱「公眾地方先要除口罩呀，你有無讀書呀」，一名警員調停叫「兩邊都唔好嘈」。約12分鐘後，被查學生獲放行，有人向警員說粗言穢語，警員隨即拔出警棍，早前調停的警員對學生說，「我頭先叫我啲同事冷靜，唔該你叫你啲同學冷靜」。約5分鐘後，警方收隊離場。

崇基及中大學生會先後發聲明，強烈譴責警方擅闖校園範圍搜查，在沒合理懷疑下將學生帶離中大範圍執行職務，無禮對待及威嚇同學，並斥警方濫權令人髮指。警方表示，昨凌晨1時許接獲港鐵職員報案，稱大學站有3部閘機遭破壞，案件列財物損毁處理，暫無人被捕。

中大回覆學生會稱，警方於A、B出口先後截查9人，登記資料後放行，沒有學生被捕。大學站面向校園出口（包括A出口）附近範圍屬於港鐵管轄區域，管轄區域外屬校園範圍，促警方可行下進入前先與校方聯繫。中大已就事件聯絡警方及有關學生跟進。

（反修例風暴）