教局令通報戴口罩學生人數 教協：施壓學校 教局：予適切支援

據了解，教育局透過分區人員收集各校5項資料，包括戴口罩學生、罷課、異常告假、校內外人鏈參加人數，學生人數以約數計算；另問及學校有否叫口號、靜坐、唱歌等行動。校方須以WhatsApp或電話口頭上報，倘11時前未有會致電跟進。教育局過去要求呈交罷課數字，局長曾稱為了解學生出席率，不會過問學生名單。據了解，因應有組織發起學生戴口罩上學，故要求學校交戴口罩、人鏈人數。

逾時不報 教局將致電跟進

教育局回應，新學年開始每日與學校聯絡，了解學校情况，包括學生提出罷課及特殊事件，以提供適切支援。教育局強調，從來沒有亦不會蒐集個人資料。

教協會長馮偉華認為，局方收集罷課人數，尚可勉強稱之為了解校內學習情况，但要了解戴口罩、人鏈人數則沒理據可言，質疑是向學校施壓，「教育局如何處理這些數字，不論有無跟進，都已對學校構成壓力」。馮偉華稱，學校可按情况交資料，不一定要交，並要了解資料用途。

眾志：難以相信不秋後算帳

「中學生罷課籌備平台」呼籲中學生無限期戴口罩上學，另有不同關注組發起各類行動以表對禁蒙面法的不滿。眾志副主席鄭家朗稱，教育局借以上要求要學校打壓學生，他強調禁蒙面法範圍不包括學校，「教育局要戴口罩人數是不必要，即使局方聲稱不是收集個人資料，亦難以令人相信不秋後算帳」。他稱，局方製造白色恐怖，籲同學不要被嚇怕，戴口罩回校表態，「愈多人做就愈安全」。

明報記者

（反修例風暴）