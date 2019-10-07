專訪：拒割席被封「契媽」 毛孟靜：引以為傲

港人睹「不夠打都盡力」 議會抗爭轉捩點

民主派在反修例表現團結、贏得民間反修例者掌聲。毛孟靜稱不會說泛民是「贏」，在議會內泛民屬少數，「策略上要死頂」，她特別感激議會內的年輕抗爭力量，包括民主黨鄺俊宇、公民黨譚文豪、議會陣線成員等。她憶述有參與反修例的年輕人告訴她，是被議會抗爭啟蒙。在修例一役不少年輕抗爭者笑稱毛孟靜是「契媽」，因她未有與示威者割席，她說引以為傲。

胡志偉表現「不能想像」 難忘鄺俊宇霸房

毛孟靜認為，建制派修改《議事規則》削去不少議會抗爭的手段，泛民別無選擇下變得「更激」，連較斯文的民主黨胡志偉的表現「也完全不能想像」。談及議會抗爭難忘事，她提及5月11日「法案委員會鬧雙胞」，當所有人目光注視立法會2樓的攻防戰，但鄺俊宇獨自走到1樓會議廳霸房，既寂寞亦無鏡頭，令她感觸。她稱，過去一年最深印象是議員同屬一黨，意見也可南轅北轍；「人性高於黨性」。

毛孟靜說，任召集人的一年沒有灰心，惟8月初反修例示威者在機場集會時將一名內地男子綁起，翌日泛民記者會僅她和專業議政梁繼昌出席，令她感氣餒。她認為示威者做法「過了火」，或因記者會召得急而無其他泛民出席，或因擔心不知如何回應。她重申當日的批評不等於割席，正如父母很愛惜子女，子女做錯要告訴他們，但不是要斷絕關係。

稱建制鐵板一塊 但非仇人

泛民召集人其中一職責是要與建制派談判，毛孟靜上任之初稱不會視建制派為「仇人」，經歷反修例風波，她說彼此仍然不是仇人，與建制派「班長」廖長江碰面亦會禮貌打招呼。但她說建制派是鐵板一塊、很多東西「無彎轉」；而民主派亦有自己的原則，與建制派交手，很多時「兩邊都講死咗」。

對於新任公民黨陳淑莊的寄語，毛孟靜說：「團結一致不割席」。

明報記者 何宛兒

（反修例風暴）