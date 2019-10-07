張達明：條文未豁免警 惟警不拉同袍

稱蒙面倘為避辨識 不能免責辯護

《禁蒙面法》第4（3）（a）條列明，若該人身處有關集結、集會或遊行，正從事某專業或受僱工作，並正作出與該專業或受僱工作相關的作為或活動時，為該人的人身安全而使用有關蒙面物品，即為免責辯護。

張達明表示，此條文並非豁免警察，而要視乎警察蒙面目的是什麼；舉例若警察戴上「豬嘴」以施放催淚彈，便可被視為為人身安全而獲豁免；但若警察以面巾等工具蒙面，只為避免被辨識身分，理應不在此限。

反修例風波以來，警方執法期間隱藏編號以至容貌備受爭議，有市民就此入稟司法覆核。6月12日金鐘警民衝突中右眼中槍的中學教師楊子俊，上月入稟要求法庭頒令速龍小隊無在制服展示警員編號的做法，違反《人權法》、《公民權利和政治權利國際公約》，令受害人難辨認涉事警員、轉介投訴警察課負責，要求速龍小隊須展示編號。

3名聲稱反修例示威期間被警員使用非法武力的市民，上月亦入稟稱警方持續不展示編號，令他們無法投訴警員，要求法庭下令警務處長指示防暴及速龍小隊執勤時，須在制服展示警員編號。

（反修例風暴）