莫乃光籲勿緊急法封網 葉劉：震盪大不值

緊急法列明，在緊急情况或危害公安的情况時，特首會同行政會議可對通訊、通訊方法做檢查、管制及遏制。

莫：連累大量公司毁業界 政府拒明確回應

莫乃光前日去信特首林鄭月娥及行會成員，呼籲切勿以緊急法封網，他稱政府拒絕明確回應會否藉緊急法封鎖網絡及連登討論區、Telegram平台，對此表示極度憂慮。他強調，斷網、干預通訊無法解決抗議活動的成因，只會增加社會焦慮，為和平對話構成更大阻礙。

莫續稱，若政府用緊急法封面，對香港國際形象的破壞將更大，將連累大量公司的網站，形同摧毁香港的電訊業及互聯網產業，認為封網憂慮已觸發信心危機，若政府在敏感時刻做任何令外界認為破壞資訊自由流通的舉動，後果可十分深遠。

葉太：延長拘留時間否 待警研判

葉劉淑儀在無綫《講清講楚》稱，封殺網站不可行，會引起很大震盪，「根本不值得做」。至於早前有傳可引緊急法延長拘留時間，葉太稱要待警方研判是否真的有需要，並檢視法律意見，包括延長多久才不會違反人權。對於禁蒙面法後示威愈趨激烈，葉太認為是短期，但警方長遠執法更易、對止暴制亂有幫助。

新民黨立法會議員容海恩昨於港台《城市論壇》稱，「緊急法是否十分好？未必一定完全認同，但在無其他方法下，以緊急法立蒙面法亦是可行方法」。她批評暴力分子不理法律制裁，但若市民理性，或能減低一定程度的暴力。

同場的學聯前副秘書長岑敖暉質疑，當條例是針對不暴力的市民，如何藉此減低暴力。民主黨立法會議員涂謹申批評，禁蒙面法只會激起矛盾，和平示威者會認為被針對。

（反修例風暴）