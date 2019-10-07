泛民申禁制令被拒 覆核月底審 郭榮鏗：速定日期罕見 顯官認同或違憲

申請人為24名民主派立法會議員，答辯人依次為行政長官會同行政會議、警務處長和律政司長。申請人之一的法律界郭榮鏗表示，本案涉及三權分立是否依然存在的問題，屬極權和法治的對決。民主派會議召集人陳淑莊則警告特首林鄭月娥不要「再打壞主意」，執法部門亦不應再做出超出國際標準的暴力行為。郭榮鏗表示，法庭為本案快速擬定全面聆訊日期的做法罕見，認為做法反映法官認為當中或出現違憲情况。

泛民：哪國訂蒙面法繞過立法程序

代表申請方的資深大律師李志喜指出，援引《緊急法》賦予行政機關極大權力，修訂《逃犯條例》亦可因而隨時通過，「先訂立後審議」的方式更令立法會淪為「橡皮圖章」，有違正常憲制秩序，認為禁蒙面法需先交由立法會審議，反問政府英國、加拿大等國家通過禁蒙面法時，哪個國家繞過正常立法程序，又形容目前最大的危害公安情况，屬行政機關缺乏認受，與民情脫節。

李志喜又指出，警員一向截查市民和要求對方出示身分證時，可要求市民移除遮蓋容貌的物件，質疑禁蒙面法的合理必須性，又指市民正承受被捕風險，認為法庭需盡快處理。

政府方：蒙面能壯膽 立例後趨和平

代表答辯方的資深大律師余若海表示，幾乎每周都有蒙面示威者干犯暴動、縱火、刑事毁壞等罪行，而警方需使用催淚彈，才能有效驅散非法集會或暴動場合，但示威者目前戴有保護性質、防禦催淚彈的裝備，增加警方控制場合的難度。他指，示威者蒙面後有「壯膽效果」，做出擲磚等平常不敢嘗試的行為，又稱和平守法的市民目睹催淚彈後應盡快離開現場，而非佩戴面罩後，便感現場較安全和毋須擔憂。余同時反問，24名立法會議員有否譴責相關暴力，香港又能否等待立法會10天後復會才討論相關立法，形容禁蒙面法生效後，情况已轉趨和平。

被質疑牴觸人權法 稱概念不同

就申請方質疑《緊急法》牴觸《人權法》，余若海認為，《緊急法》准許行會在「緊急或危害公安」的情况時訂立規例，與《人權法》規限當局正式宣布緊急狀態，而該狀態危及國本，才可採取減免履行《人權法》措施的要求不同，又形容「緊急」與「危及國本」的概念並不相同。至於申請方認為法例應交由立法會審議，或可出現一日內完成三讀的說法，余若海認為，24名民主派議員的立場明顯，質疑申請方的說法不可行。

明報記者

（反修例風暴）