打普通話男片段內地瘋傳

據浸大學生會編輯委員會上周五報道，一名操普通話的男子被指在德輔道中與畢打街交界打人。

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據其他網上片段，有身穿記者反光衣的記者之後拍攝操普通話男子的手機，男子不滿並以普通話向身旁記者說「你記者證給我看一下」，該年輕男記者以粵語回應「咩話，我聽唔明」、「點解我要畀你睇記者證」，在場人士起哄，叫男子「返大陸」。男子離開，轉身入大廈前在門口高呼「我們都是中國人」，準備入門口時，一名戴口罩、持相機的外籍人士擋在男子前面拍照，並且關上玻璃門，阻其去路。未幾，有黑衣人向普通話男子揮拳。

法新社：官媒放大暴力

法新社引述彭博報道稱，操普通話男子是摩根大通一名員工，該行稱正加強安保。法新社稱，嚴密封鎖香港新聞的內地廣泛流傳該片段，不少內地網民在微博表達不滿，「只是因為佢說普通話、覺得我們都是中國人就要被打？」報道稱，內地官媒向民眾放大香港示威者暴力事件，同時淡化香港民眾對中央的不滿。官方不許任何令人同情示威的片段在內地傳播，卻任由不利運動形象的片段流傳。

（反修例風暴）