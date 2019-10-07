五大訴求不足息民憤 示威者促解散警隊

蒙面夫婦攜女上街 稱打消對話念頭

許氏夫婦昨日帶同7歲女兒上街， 二人均有蒙面稱「無懼犯法」 ，許太說本欲參加下一輪社區對話表達訴求，但自政府突推《禁蒙面法》後已打消念頭，她批評政府「只許州官放火」，打壓市民合法遊行集會自由，「 戴口罩表達都不行」，卻縱容警方可蒙面兼在沒有展示委任證下執法，「現在只要求解散警隊」，兩夫婦同稱對政府絕望，打算日後移民台灣。

「警察開槍 好似無後果」

另一名受訪者中年的陳先生說明白要求解散警隊「現實上有難度」，認為除了成立獨立調查委員會徹查事件風波外，最少要增加《警察通例》透明度及加强監警機制才能平息民怨，「警察開槍，解釋是情况危險就得，好似無後果般」，他又說雖然外國有實行禁蒙面法，但做法較香港開明，如加拿大等均指明如是合法遊行集會可允許蒙面。

另外4名20多歲至30歲年輕受訪者均稱，即使政府願承諾「五大訴求」亦為時已晚，明言「不收貨」，因連串衝突已暴露出警察制度問題。27歲的劉先生認為禁蒙面法是政府引用《緊急法》的「頭盤」，「以後只要政府認為緊急就可立不同法例」，憂日後政府更「無王管」。

至於願對「五大訴求」收貨的市民亦質疑立禁蒙面法無助民情降溫，更「玩死香港」。60歲的容先生和太太均表示，如警方執法時不蒙面，自己會接受禁蒙面法，「既然警隊光明正大執法，為何要驚被識破身分？」他們認為如政府肯成立獨立調查委員會「已踏出第一步」。

（反修例風暴）