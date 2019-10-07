中資藍舖多被砸 商界憂惹火避表態 Vans移除反修例作品 3店停業

明報記者

港島及九龍自發遊行期間，沿途一帶多個商場暫停營業，如銅鑼灣崇光百貨連續兩日停業、九龍塘又一城、大角嘴奧海城、沙田新城市廣場及旺角新世紀廣場等亦於昨午陸續暫停營業。全線7-11便利店、惠康及百佳等超市大部分分店，亦一連兩日提早關門。

昨日亦繼續有被示威者定性屬不同陣營的店舖或機構被破壞，包括美心集團旗下的星巴克咖啡店，其位於灣仔及旺角分店被破壞。長沙灣富臨酒家有黑衣人入內破壞，酒家內有市民受驚，示威者上前安撫。中資機構則續受攻擊，位於軒尼詩道、波斯富街的中國建設銀行分行，破璃被打碎及噴漆塗污，鄰近中國銀行亦被破壞；旺角彌敦道的中國工商銀行木板被拆去，並被放火焚燒。

傳300電話被取 中移動不回應

另外，中國移動香港深水埗及元朗分店周五晚遭破壞，店內貨品散滿一地，有網上片段顯示，有人取走疑似電話。消息稱有近300部電話被取走。本報昨向中移動查詢分店被破壞數目、涉及損失金額等，中移動表示會盡快恢復分店服務，其他不作回應。警方昨稱正從刑事毁壞及爆竊等方向調查。

警否認臥底所為 批中傷失實

對於有網上指摘，部分破壞是警方卧底所為，警方昨發稿否認，並強烈譴責「這種惡意中傷的失實指控」。警方又稱，過去一周「暴徒」在全港多區大肆破壞政府建築物、銀行設施、連鎖商舖，廣泛影響市民正常生活，嚴重破壞社會秩序，對此嚴厲譴責。

美國服裝品牌Vans早前推出鞋履設計比賽，有以反修例運動為主題的作品被移除，引起爭議。品牌前日在網上發聲明確認基於原意考量，有小部分作品不符守則而被移除。本地「潮鋪」Dahood昨宣布暫停旗下3間Vans加盟店的營運業務，直至另行通知，該3家店舖位於旺角，均為地舖。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，反修例示威令不少零售、餐飲業生意受影響；部分商舖亦因交通停駛、員工安全或出入受影響而要提早關門或暫停營業。他又稱，近日商舖亦會因擔心受突發事件影響遭到破壞。劉達邦透露，有商舖職員或老闆盡量避免表態，以免引來持相反立場人士不滿，影響公司營運。

（反修例風暴）