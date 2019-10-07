60組交通燈仍失靈 巴士壞燈口急煞兩傷

昨午2時許，一輛巴士駛經大涌橋路近沙田圍路時，疑因閃避車輛急煞，一名女乘客及一名女童受輕傷。另外，因沙燕橋有交通燈失靈，昨午曾因車輛各不相讓在十字路口「打困籠」，一輛警車亦困在車群中。事後有交通警到場，在燈位前將部分行車線封閉，疏導十字路口車流。

警方發言人表示，留意到近日有示威者在全港多區的馬路用雜物築路障，截查路上車輛。警方嚴厲譴責示威者行為，並指出上述行為危害道路使用者安全，並可能干犯非法集結罪或遊蕩罪，一經定罪，分別最高監禁5年及2年。

運輸署表示，截至昨午5時，仍有約60組受破壞或干擾的交通燈未能恢復正常運作，主要分佈於屯門、元朗、荃灣、將軍澳及油尖旺一帶，有關部門將優先處理繁忙路口的交通燈。運輸署呼籲駕駛者駛經有關路口時加倍小心忍讓，注意交通標誌指示，特別留意過路行人的安全，過路行人宜盡量使用鄰近過路設施；運輸署會密切監察交通情况，並盡力維持道路設施正常運作。

（反修例風暴）