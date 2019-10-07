被困人潮撞傷3人 的士司機遭「私了」

馬蹄露影示威者 釀肢體衝突

另外，女藝人「馬蹄露」（原名梁穎顏）傍晚於旺角拍攝示威者破壞中國銀行時，與示威者爭執，繼而發生衝突，她面部被打傷流血，其後前往旺角警署報警求助（相關新聞見C2）。

昨午約5時，有傳媒拍攝到一輛的士於深水埗南昌街高速行駛，當時路上有小量示威者遊行。網上片段所見，5時許同一車牌號碼之的士抵達欽州街近長沙灣道路口長沙灣政府合署對開時，疑因有示威者經過時拍打的士，的士司機突然急速轉彎剷上行人路並撞向人群。

多名示威者隨即包圍的士，並將的士司機拉出車廂圍毆，司機被打至頭破血流及指罵為「殺人犯」，之後多人用身體擋住他，要求其他人停止攻擊。該的士司機的個人物品，包括身分證及信用卡被放在胸前，其後現場有急救員為其急救。

警：暴徒行徑遠超文明社會底線

據了解，事件共有3名行人受傷，當中一名南亞裔行人受輕傷，另外兩名傷者為年輕女子，現場人士稱一人輕傷，另外一人大腿嚴重骨折。傷者接受現場消防員急救後，的士司機及一名女行人被救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

警方晚上於facebook表示，有市民分別在深水埗區和旺角區被其他蒙面示威者肆意毆打，施以私刑，認為「暴徒的行徑，已經遠遠超越文明社會的底線」，警告暴徒立即停止所有違法行為，並對這種暴力行徑予以最嚴厲譴責。

（反修例風暴）