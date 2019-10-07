「觀塘站務員」：上周五逃生門遭反鎖 倘縱火恐燒死

職員:舊式地底車站 堵出入口難逃生

一名自稱港鐵「站務員」發文稱，上周五晚在觀塘站，有一道緊急逃生門被人在外面反鎖，開不到，但由於觀塘站的設計不像市區線其他車站，有其他替代路線離開，若是市區線的舊車站，當被人封死站長室門口後再放火，「真是有機會被燒死」。

該站務員稱，即使港鐵決定關上車站，讓職員進入後勤範圍暫避後，仍曾有數個車站出入口鐵閘被撬開，難預知何時會有人向車站投擲汽油彈，若車站職員有需要行出去，「都好小心靠住牆邊行」，認為事態對上班的同事非常危險，但不知道有何保護措施。有港鐵職員稱，港鐵舊式的地底車站，設計上確有可能因出入口被堵塞而無法逃生。本報昨向港鐵查詢有何保護員工的措施，截稿前未獲覆。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，上周五示威者亦破壞多個輕鐵路口的信號燈，容易釀成輕鐵意外；暴力事件愈來愈升級，在顧及員工及乘客安全下，建議港鐵應盡早採取封站措施。

工會：有風險寧全日停駛

譚建釗認為，若經評估後今日仍有風險，寧願港鐵今日全日停駛，以爭取時間復修應付明日上班日的交通需要。他形容港鐵車站已落入「維修、破壞、再維修」的漩渦之中，遭破壞的港鐵機器零件已用得「八八九九」，新訂購零件需要待11月才運抵香港，呼籲示威者停止破壞設施。

（反修例風暴）