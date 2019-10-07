重開45車站再遇破壞 傍晚逐步提早關 改行特別路線 港鐵撞石墩8傷

明報記者

港鐵重鐵及輕鐵沿線多個車站於上周五晚遭示威者大規模破壞，周六首度全日停駛。

昨日港鐵重開45個重鐵車站維持有限服務，其餘48個車站繼續關閉。迪士尼線及馬鞍山線昨全線暫停，將軍澳線則只行駛北角至油塘站，荃灣線亦只有葵興、荔景、油麻地及中環等6個車站運作。觀塘線及港島線多個車站關閉，包括太子、金鐘、灣仔站等。

東鐵路軌被扔垃圾桶 閉站旺角尖沙嘴遭縱火

昨日下午港島、九龍均有示威活動，港鐵部分車站再遭示威者破壞。油麻地站下午有人在A出口外縱火，職員隨即落閘；九龍塘站被人打破玻璃及拉出消防喉，亦有人向東鐵線的路軌範圍扔垃圾桶等雜物。已關閉的旺角、尖沙嘴站的出口外亦遭人縱火。

未按燈號停車 港鐵稱車輪沒離軌

港鐵昨午4時許宣布，荃灣線列車只維持葵興、荔景及美孚的來回服務。下午約5時50分，荃灣線一列由荔景站開往美孚站的列車，未有在停車位置前按燈號停車，觸及車擋。有乘客稱，事發時發生巨響，有乘客倒地，消防其後到場打開車頭緊急逃生門，乘客沿路軌離開。

港鐵表示，當時荃灣線受突發情况影響，該列車循特別路線前往美孚站，其間以時速約10公里越過停車位置時碰到軌旁石屎墩，列車車輪沒有偏離軌道。事件中有6名乘客及兩名職員報稱受傷，由救護車送院。受事件影響，荃灣線列車服務於下午6時全線停止。

鐵路迷：控制主任授權衝燈 有輪離軌

港鐵對事件表示十分關注，並指車務控制中心會安排列車返廠，對事件展開調查，有關車長暫時調離駕駛職務。而港鐵觀塘線、港島線、東鐵線、西鐵線等路線，亦由昨日傍晚起全線停駛，僅剩機場快線維持服務，比昨早原本宣布的晚上9時停止服務更早。

港鐵7個月第三次撞車

由鐵路愛好者成立的facebook專頁Riders昨表示，事故涉及當時行車控制主任在未確認岔口方向下，授權列車車長衝紅燈前進，由於岔口開通方向錯誤，列車衝出軌道末端，當時列車首卡的第一個轉向架離開軌道範圍，觸及隧道路基。事件是港鐵近7個月來第三次撞車。

資深車長：涉事者皆新人 路線少用

本為港鐵資深車長的葵青區議員梁志成表示，據了解涉事車長及中央控制室職員均為新人，經驗較淺，而由於荃灣線昨午一度只行駛葵興至美孚站，屬特別情况，而該列車行駛的是側線軌道，車長往日較少使用。他建議當路線只餘下不足三分之一車站維持運作時，港鐵應研究全線暫停以減風險。

市民麥小姐認為，過去港人太依賴港鐵，她近日已轉搭巴士，故無受港鐵停駛影響。中四學生黃同學每日由太古乘搭港鐵到筲箕灣上學，他對有車站設施受破壞導致「無車搭」有「少少嬲」，但不會太介意。

（反修例風暴）