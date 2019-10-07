反立法多區示威衝突 禁蒙面首提控

警毆被制服者 市民喝罵方停

另有網上影片顯示，兩名防暴警在新蒲崗清場期間，拳打腳踢一名已被制服的黑衣男，遭市民喝罵才停手。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，禁蒙面法不但未能止暴，更應驗了是「火上加油」，就算有了禁蒙面法，警方人手不夠應付， 反問「你拉得幾多個？」他最擔心政府以此為由推出更強硬法例，屆時示威者又再升級反彈。

田北辰：應驗立法火上加油

議會陣線區諾軒稱，不認為立法令示威者減少，反而在上周五（4日）晚上充分感受到市民的憤怒，「我從未見過有人身穿西裝在中環推水馬」，斥政府誤判只會令社會更激化。民主黨立法會議員林卓廷表示，政府口說「對話」，行動卻是火上加油。至於立法是否有效減少遊行人數，林卓廷稱是因港鐵停駛令市民難以過海遊行，但會在自己的社區抗爭，導致各區都見示威者。

萬計蒙面人遊行喊解散警隊

昨日天氣不穩，下午更下起大雨，但仍有數以萬計市民響應網民號召，在維港兩岸撐傘遊行，當中以港島遊行規模較大，大批市民以各種方式蒙面，有人戴普通口罩，亦有人用衣服蒙頭，亦有市民戴行山帽掩面。站前排的參加者手持一幅大型黑布標語，寫着「香港警察，蓄意謀殺」字句；市民沿途高叫「五大訴求，缺一不可」、「解散香港警隊」和「光復香港，時代革命」等口號。

遊行隊伍昨午2時前起步，不久已佔據軒尼詩道來回行車線，隊頭於3時前抵達遮打花園，龍尾伸延至銅鑼灣。另有示威者取道金鐘道行至灣仔警察總部外，以鐵欄及雜物築路障，與夏愨花園天橋上的警員對峙，其間警員施放催淚彈。

燃燒彈誤中 港台記者送院

下午約5時開始，大批防暴警向銅鑼灣方向推進，其間不斷發射催淚彈，示威者不斷後退，有人向警方投擲一輪燃燒彈，港台一名記者被擲中，身上雨衣着火。該記者其後送往律敦治醫院治理，港台稱其在灣仔採訪期間疑被汽油彈擊中面部受傷，嚴厲譴責暴力行為。

九龍方面，大批遊行市民下午2時許由梳士巴利公園出發，行出彌敦道，佔據南北行車線，有人撬開尖沙嘴港鐵站鐵閘，入內破壞設施，又破壞佐敦站出口和閉路電視。同一時間，另一批示威者在旺角麥花臣球場出發，匯合遊行隊伍，隊頭再分數個方向前進，多個港鐵站遭破壞或縱火。在旺角警署外，示威者以竹枝設路障，又在馬路燒雜物，警方發射催淚彈、海綿彈及布袋彈，又派出速龍小隊拘捕示威者。

民陣副召集人陳皓桓在facebook上載片段，顯示有兩名防暴警在新蒲崗「譽．港灣」對出，拳打腳踢一名已被制服的黑衣男子。片段顯示，有身處較高位置的市民見狀向警方投擲杯裝飲品，有人大叫「唔好打人」，該名警員才停手。

（反修例風暴）