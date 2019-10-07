湯家驊：舉旗非軍事行動 陳淑莊質疑有否依駐軍法

制止妨礙職務行為

駐軍法指須按港法律

根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》第5條，香港駐軍在港的防務職責包括防備和抵抗侵略，保衛香港特區安全；擔負防衛勤務；管理軍事設施；及承辦有關的涉外軍事事宜。第8條訂明「香港駐軍人員對妨礙其執行職務的行為，可依照在香港特區實施的法律的規定採取措施予以制止」。第9條則提到，駐軍不干預香港特區的地方事務。第12條表示，軍事禁區的警衛人員有權依法制止擅自進入軍事禁區和破壞、危害軍事設施的行為。

今次示威者未有闖入軍營，但用激光筆向軍營照射。湯家驊認為，任何人也可以用自己的方法表達信息，駐軍人員在港須遵守軍事法律，他不同意舉旗是軍事行動。湯家驊希望示威者不要以身試法，對駐軍作出挑釁行為，亦希望解放軍以容忍態度處理事件。

陳淑莊則說，駐軍的舉動敏感，認為特首林鄭月娥日前也稱香港並非進入緊急狀態，看不到駐軍有需要介入香港事務，認為駐軍人員舉旗是否執行職務，有商榷餘地。

（反修例風暴）