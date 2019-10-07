解放軍營被射閃光 舉黃旗喊後果自負 議員：示威者做法危險 憂擦槍走火

昨午2時許，示威者於尖沙嘴梳士巴利道出發，遊行至深水埗，至約5時，防暴警於旺角警署外以催淚煙、橡膠彈及布袋彈驅散示威者，示威者退至旺角。入夜後，旺角的示威者轉往九龍塘方向。

探射燈照示威者 廣東話警告

本報記者跟隨示威者沿窩打老道走到近森麻實道，其間示威者以激光筆及電筒閃光射向解放軍東九龍軍營一座大樓天台，天台上有穿軍服者，亦有人以閃光照向示威者。至近7時半，天台上有最少有5名疑似駐軍，他們舉起黃旗，上面以繁體中文及英文寫上「警告，你正違反法例，可能被檢控」，用字近似本港警方的黃旗，但字體不同。

未幾，軍營近羅福道一座疑似宿舍的建築物天台，亮起一盞可調節照射方向的探射燈，照向示威者方向，同時軍營內有人透過揚聲器以廣東話警告示威者「後果自負」。

有人不知解放軍 得悉後籲速撤

據本報記者觀察，有示威者初時不知軍營天台上舉黃旗的可能是軍人，又以為是警員。之後有在場記者告之舉旗的應為解放軍，氣氛一度緊張，有示威者擔心對方會以實彈還擊，呼籲其他示威者盡快離開。同一時間，有人稱九龍塘東鐵站附近有防暴警到達，示威者其後向四方八面散去。事後軍營未見加強戒備，門口有兩名士兵站崗，至晚上近9時，軍營天台的探射燈亦熄滅。

民主黨立法會議員涂謹申認為，示威者的做法十分危險，解放軍有重裝備，而且示威活動過往一直未有與解放軍衝突，無從估計其反應。涂相信，解放軍軍紀嚴明，不會鹵莽行動，但未知他們如何判斷激光筆照射的威脅，他強烈勸喻示威者騷擾軍營前想清楚，「後果可以很嚴重」。民主派會議召集人陳淑莊呼籲各方克制、謹慎，形容現時情况容易擦槍走火。

前保安局長、新民黨主席葉劉淑儀認為，示威者在軍營外的行為「非常挑釁性、非常危險」，對示威者行徑表示強烈譴責。她擔心示威者的舉動是「陷阱」，是想挑釁駐軍出手，稱香港形勢敏感，駐軍任何動作也會被西方抹黑。

灣仔拘至少20人 女童驚慌顫抖

另外，警方昨在多區拘捕示威者。在港島，警方沿軒尼詩道往銅鑼灣方向推進清場，至鵝頸橋一帶拘捕多名示威者，並將他們帶上警方安排的旅遊巴。現場所見，至少20多人被捕，不少只有10多歲，包括一名女童，等候上車期間神色驚慌顫抖。昨日被捕者包括一名英華書院學生及5名浸大學生，不少被捕者受傷。

11人送院3嚴重 最大92歲

醫管局發言人表示，截至昨晚11時，共11名傷者送往5間公立醫院急症室，包括7男4女，年齡介乎13至92歲，其中3男情况嚴重，分別留醫瑪嘉烈、東區及律敦治醫院。據了解，留醫瑪嘉烈的嚴重傷者涉及長沙灣道及欽州街交界之的士撞人案（詳見A2）；被燃燒彈所傷的港台男記者則留醫律敦治。

明報記者

（反修例風暴）

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