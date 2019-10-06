禁蒙面法實施 與子女協議「不送頭」

隨眾而行 「全部人不戴就不戴」

禁蒙面法昨日零時實施前，Gloria與子女開了家庭會議，同意以「不亂送頭」為原則，隨大勢而行，「如果幾千人一起戴口罩，便不需要怕了，但全部人不戴，我便叫他們不要戴」。她認為因為蒙面「送頭」是很戇居的事，但她不會因此阻止子女繼續上街，「如果我阻止子女出去，如果每個媽媽都阻止子女出去，外面的人從哪裏來？」

「如果每個媽媽都阻，外面的人從哪來？」

在實施禁蒙面法前一晚，全港多區有示威，Gloria形容為「太大件事」，「不需要在之後3日（長假期）出去」。深夜她上網了解形勢，認同規例是有意引出勇武示威者，「我認同網上一個說法：革命不差3日，應靜下來思考日後方向，抗爭是漫長的」。她說子女最初堅持戴口罩上街，討論後也認同她的說法，「因為警察已經濫捕，現在是多一條法例讓他們『更濫捕』」。

最終女兒在規例實施首日都戴上口罩，與很多香港人走上街頭，Gloria並沒有阻止，「之前每次他們出去都安全回來，所以很放心」。她引述網上有人稱，普通襲擊罪和禁蒙面法都可判監一年，「梗係揀襲擊」，這令她更相信勇武派一定繼續蒙面，「年輕人連暴動罪也不怕，是不會怕禁蒙面法」。

Gloria說，不會勸阻子女繼續上街，「他們已長大，阻也阻不到」。

（反修例風暴）