邊看直播邊哭 全部「勇武」視己出

上街屢遭勇武囑離開 難過付出太少

6月12日警方在金鐘放催淚彈驅散示威者，當晚Gloria的女兒回家後，與她哭訴自己做不到什麼，母女相擁哭了一陣子。Gloria說與子女一向無所不談，也互相信任，在10月1日前，子女更把朋友的資料都交付給她，以備不時之需。Gloria見過子女被催淚彈弄致滿身發紅回家，多月來持續咳嗽，兒子仍會半夜扎醒，女兒更曾咳血，她無奈說自己什麼都做不到，甚至不敢帶女兒看醫生。

作為媽媽當然擔心子女，但Gloria說子女並非「衝衝子」，她再三說，應支持年輕人為自己爭取，「受傷的不止自己的兩個子女，任何一個年輕人，我都不想他被捕，亦不止我一個媽媽擔心」，她甚至想過加入「守護孩子」團隊，反被子女笑她跑得慢，勸她不要上前線。市民喜歡她製作的「勇武仔」，她反說自己付出的太少，她憶述每一次在示威街頭，勇武者大叫「和理非」離開，對方總是反方向與她擦身而過，令她心裏不舒服，「一說起勇武，我便想哭」，說時雙眼濕潤。

親友責怪「教出暴徒」

在這段時間，Gloria身邊親友責怪過她，說她教出暴徒，叫她不要被子女「搞成咁」，但她都會反問：「不是有這班人（年輕人）出來抗爭，修例已經通過了」。

（反修例風暴）