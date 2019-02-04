【周日人物】曾感事不關己遭子哭罵自私 今與子女齊上齊落 覺醒媽媽織出「勇武仔」 勉港人堅持

明報記者 馮樂琳

Gloria對6月8日那一晚印象深刻，兒子問她翌日會否參與反修例遊行，她認為與自己無關，沒有必要出去，豈料兒子聲淚俱下罵她「自私」，母子倆哭着吵了一場大架，「一個男仔哭，是很大件事」。當晚她主動上網了解修例內容，發現並非事不關己，「最重要不是反修例，而是不可以讓它（港府、中央）想做什麼便加什麼給香港，下一次可能是另一條例」。6月9日，她與朋友一起參加百萬人反修例遊行，從此成為示威「常客」。

自己21歲只顧「去蒲」 女兒卻只想抗爭

Gloria的21歲女兒和18歲兒子都是反修例示威的前線分子。Gloria回想21歲時，正值香港回歸的1997年，她當時只想到「去蒲」，「怕之後無得玩」，再望望女兒，相同年齡，想的卻是如何抗爭，「香港最好的時候，我已經歷過，現在是時代選了他們（年輕人），爭取他們想要的東西，我應是支持他們的人」。

從現場觀察，她見到更多中年人一起設路障，或留在現場保護年輕人免於受傷，「現在身上有沒有裝備都可能被捕，這反而令我想過，我是不是都可以做勇武？」而作為一個媽媽，她說子女如何做是他們的意願，「我不可以去控制，年輕人都知道自己做什麼」。

9‧15首攜「勇武仔」上街 大受歡迎

Gloria沒穿過全副裝備，她花了10日創造「勇武仔」，頭盔、眼罩、「豬嘴」全都是以毛冷鈎織，中秋節（9月13日）首次在網上曝光，呼籲港人在9月15日遊行，女兒勸她不要，她都堅持。「有什麼所謂？我都因為今次反修例與親戚反了面，沒有一起做節，我相信很多香港人與我一樣。」Gloria說。9月15日是「勇武仔」首次上街，吸引很多示威者與「他」拍照，事後Gloria收到很多購買或要求她開班教授的要求，但她一一拒絕，「真是血饅頭來的，我不想用『勇武仔』賺錢」。她說暫時會多做一個來拍賣，款項全捐星火同盟，下一個目標是多造一個「勇武女」。

接大量洽購 拒吃人血饅頭

政府宣布撤回修例後，Gloria說9月15日的遊行人數明顯減少，但對她和身邊很多人來說，「撤回」兩個字來得太遲，「這三四個月發生的事，香港人不會忘記」。經歷了7‧21、8‧31等事件，她認為香港人不可沉默，否則一切不會改變到，而作為後勤如她，也一定要堅持爭取，「香港人要團結，要士氣的」。

（反修例風暴）