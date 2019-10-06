蒙面人彌敦道築人鏈 籲勿衝警署

即興組人鏈 尖沙嘴去到深水埗

網民呼籲昨午3時到尖沙嘴梳士巴利道花園聚集，蒙面抗議。起初人數僅數十，至4時半人數逐漸增加至約200，有人提議築人鏈，由尖沙嘴碼頭一直延伸，經過廣東道、海防道，不少商店見人潮漸至紛紛落閘，包括六福珠寶、周大福、莎莎等。

途經餐廳 食客隔玻璃打氣

人鏈沿彌敦道進發，市民高叫「香港人，反抗」、「蒙面無罪！立法無理！」等口號，並高舉五指，又向途經的巴士乘客舉手示意，不少乘客也舉手回應。另有人經過彌敦道的食肆，隔着玻璃與店內食客擊掌，互相打氣。

上周在中學生罷課集會質問特首林鄭月娥「你係咪有病」的英華書院中二霍同學，昨戴黑口罩組人鏈，他說林太引用緊急法頒布禁蒙面法「得罪晒全香港人」，緊急法是抗爭開始，「你咁樣係唔會令到我哋驚㗎」。被問會否害怕被捕，他強調：「無得驚，相信我們在今次革命中會贏！」

無破壞中資舖 稱「整好先搞」

旺角彌敦道一帶的中銀香港、小米已加上圍板。有人鏈參與者經過中國建設銀行時並無破壞，稱「等整好先搞」。遊行期間，記者所見沒人破壞或堵路，亦不見警員戒備。

至約6時半，遊行龍頭抵達聯合廣場對開，龍尾已抵達弼街。參與市民達共識，呼籲稍後到達旺角警署不要停留，「直行直過」不要衝擊。人群到旺角警署外，並無警員出來，遊行者沒停留，轉入長沙灣道。

其後，人鏈走進深水埗楓樹街遊樂場，他們亮起手機燈，圍圈合唱《願榮光歸香港》，並為離世抗爭者默哀1分鐘。一名雙腳用義肢的49歲法國籍男子稱已居港15年，呼籲大家要團結，「I love free Hong Kong！」市民大叫「Thank you」回應，並高叫「Free Hong Kong」。市民聚集至8時許逐漸散去。

（反修例風暴）