Formula E來年取消香港站 旅遊界：雪上加霜 新加坡發港旅遊提示

旅遊事務署昨對停辦FE香港站賽事表示理解及尊重，主辦單位和政府一直認為香港是辦該賽事的理想地點，主辦單位和政府均盼錦標賽在未來能繼續在港舉行，政府會繼續與主辦單位保持緊密聯繫和溝通，致力讓賽事重返香港。對於新加坡旅遊提示，香港遊行一向和平、井然有序，儘管最近發生衝擊，但不影響香港堅固的經濟社會體制根基。

落實馬拉喀什市取代香港站

FE在2016年首度落戶香港，一直沿用中環海濱賽道。FE於6月中公布的臨時賽程原預定明年3月舉行香港站賽事，昨日公布賽程中，落實由摩洛哥馬拉喀什市取代香港作下季第5站。據賽車新聞網站「Motorsport.com」了解，大會曾經與特區政府官員討論，擴建賽道工程未必能完成，無法確保賽事順利舉行，報道又指有關決定與香港近月的示威活動有關。

另外，新加坡外交部前日對香港發旅遊提示，建議國民如非必要暫時不要前往香港。新加坡外交部稱香港自6月出現大規模示威，變得愈來愈不可預測，可由小規模及無預警下演變成暴力事件，未來幾日全港多區均有潛在示威，建議民眾推遲非必要到港的旅遊計劃。

姚思榮說，黃金周首4日旅客按年跌40%、內地客跌50%，愈來愈多地區對香港發旅遊警示，擔心國際對香港的信心愈來愈小，加上國際賽事停辦香港站的不利消息傳出，是「雪上加霜」。他又稱，取消FE香港站直接影響酒店業和事前預備的工作職位外，亦會影響香港國際形象和未來申辦國際盛事的競爭力。

康文設施昨停用 迪士尼改營運時間

此外，多個康樂文娛設施昨停用，戲曲中心及西九自由空間的所有節目取消或改期；海洋公園晚上哈囉喂包場活動取消， 迪士尼樂園亦調整營運時間為下午1時至晚上8時。

在各區示威下，美國旅客Spencer表示因此到較偏遠的大嶼山乘纜車及看天壇大佛，仍感覺香港安全。韓國旅客Lee和Choi前晚抵港，在彌敦道遇上示威，「作為韓國人，支持港人為民主自由奮鬥」，不擔心港鐵暫停礙行程。

明報記者

（反修例風暴）