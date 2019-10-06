被問警蒙面 李家超：公開編號已「放棄特權 」

【明報專訊】律政司長鄭若驊和保安局長李家超昨到港台《星期六問責》解釋《禁蒙面法》，對於外界質疑為何警察獲豁免，有特權令人無法識別身分，李家超稱警員公開編號已是「放棄特權」，希望社會將同一把尺放在暴徒上。至於如何執法，李稱警隊內部有針對條例的解釋。鄭若驊稱，禁蒙面法是根據「先訂立後審議」程序處理，不存在繞過立法會。
鄭若驊：「先訂立後審議」非繞過立會
保安局發言人補充，局長稱警員「放棄特權」，是指警員放棄了身分不被辨認的權利，因為由警員編號已能辨識其身分。
李家超說，推出規例是希望減少蒙面犯法的趨勢，但承認單靠此一法例不能解決所有問題。宗教和醫學原因屬規例中的合理辯解，警方如何判斷蒙面者是因宗教或預防疾病？他稱警方在執法時要有合理懷疑才能作拘捕，認為市民屆時會積極提出問題，警方有經驗，相信絕大部分個案不會去到法庭，而在現場已處理。他說若警方有懷疑，亦會有不同方法處理，如可先登記資料，之後再採取行動。他說警方要人手處理暴徒，否則會減少警力，「大家過分憂慮發生機會少的事」。
李：信禁蒙面法絕大部分個案不送上法庭
鄭若驊補充，警方拘捕後會交予律政司檢視，他們除看證據外，亦會看合理勝訴機會，要求比警方拘捕更嚴格；而法院更要求無合理疑點。至於合法集會都受規限，她稱香港有言論、集會自由和私隱等，但不是絕對，條例施加的限制已考慮相稱性，沒有阻礙參與遊行集會的自由，而勞工法例有相關保障，示威者不需因擔心僱主秋後算帳而蒙面。
對於警方蒙面會否做出更過火或違規行為，李家超說警方有方法知道被投訴警員的身分。對於不少影片均顯示警員沒有明顯展示編號，他認為暴動的環境十分混亂，每個人都走動中，未必能看到警員編號，但警方會盡量以其他線索找到被投訴警員的身分。