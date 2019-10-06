中槍男生校方聲明 「絕不會離他而去」 何傳耀校董會：譴責暴力 包括越權警

承諾不開除學籍 籲各界接納

校董會昨日發表聲明表示，對曾志健中槍受傷一事感到十分難過和痛心，現階段最重要是他早日康復，目前他身體情况漸趨穩定，會向其家人提供適時援助；聲明提到，「曾同學是何中的一分子，我們絕不會離他而去」，並承諾不會開除曾志健的學籍，會在其身心康復後提供學業支援，在其成長和求學路上與他並肩同行，「他只是一個十多歲的青年，希望各界接納曾同學，給予他重新出發的機會」。

聲明中，校董會表示理解年輕人對時局關心，並希望積極參與香港事務，但同時非常擔心同學安全，期望他們遠離危險，「我們不同意任何暴力，包括警方違規及越權的暴力，都必須予以譴責，希望各方行動保持克制」。校董會稱事件已進入司法程序，校方不宜討論和給予意見，希望家長和校友給予空間處理事件。

另外，聲明表示因應全校師生對事件感到十分震驚和悲痛，校方已啟動危機處理小組，協助同學平復心情，並感謝校友對曾志健的關心和慰問，並會將有關的禮物和心意轉交其家人。

梁振英曾函校長促開除

針對曾志健及其就讀的中學，前特首梁振英多次在其facebook發文，包括一封他寫給何傳耀紀念中學校長謝潤明的信件，他在信中形容曾志健是暴徒，呼籲校方革除曾的學籍後，校長馬上宣布辭職，「這是為人師表者應有的作為，是教育工作者應有的擔當」。梁振英在另一帖文曾反問謝潤明，如果曾志健沒有被槍傷，會否就其圍毆警察一事向他記過或開除其學籍。

（反修例風暴）